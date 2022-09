Lewandowski kontra Depay. Napastnicy Barcelony naprzeciw siebie

To zdecydowanie pojedynek z podtekstem. Memphis Depay latem zeszłego roku przychodził do Barcelony, mając być liderem formacji ofensywnej. Zadanie to, tuż po odejściu Lionela Messiego, było jednak ponad jego siły.

Pod koniec zeszłego sezonu chęć gry w Barcelonie zgłosił Lewandowski, a "Duma Katalonii" zrobiła wszystko, by zagwarantować Polakowi wszelkie możliwe przywileje. To Polak jest teraz największą gwiazdą Barcelony.

Pojedynek gwiazd Barcelony. Lewandowski kontra Depay

Depay nie tylko utracił zresztą miejsce w składzie na rzecz Lewandowskiego, ale musiał oddać "Lewemu" także swój numer na koszulce - dziewiątkę. Od początku sezonu Holender w barwach Barcelony zagrał jedynie trzy spotkania, tylko raz zaczynając meczu u boku Lewandowskiego.

Mimo pozycji rezerwowego w klubie Depay pozostaje niesamowicie groźnym ogniwem reprezentacji Holandii. Zwłaszcza, że w wyjściowym składzie "Oranje" wychodzi także inny piłkarz Barcelony, który w tym sezonie utracił miejsce w podstawowym składzie - Frenkie De Jong.

Mecz Polska - Holandia o godzinie 20:45. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja "na żywo" w Interii.