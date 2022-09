Lewandowski kompletuje hat-tricka, Xavi przerywa czarną serię

To był wymarzony debiut Lewandowskiego na Camp Nou w Lidze Mistrzów.

W 34. minucie Polak przyjął piłkę na linii pola karnego, przymierzył po długim słupku i w taki sposób zdobył swoją pierwszą bramkę przeciwko mistrzom Czech. Tuż przed przerwą Polak uderzeniem głową wykończył dośrodkowanie Dembele, a hattrick skompletował w 68. minucie, gdy znów z dystansu pokonał bramkarza gospodarzy.

Dzięki tym trafieniom Lewandowski na koncie ma już 89 bramek w Lidze Mistrzów i samodzielnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji snajperów wszech czasów tych rozgrywek.

- Czuję się niesamowicie, w końcu Liga Mistrzów to coś niesamowitego, zwłaszcza, gdy grasz w niej pierwszy mecz na Camp Nou. Jestem z nas dumny. Skompletowałem hattrick i zdobyliśmy pięć bramek - cieszył się po mecz Lewandowski .

Pierwszy wygrana Xaviego w europejskich pucharach na Camp Nou

W końcu po meczu europejskich pucharów na Camp Nou mógł się w pełni ucieszyć także Xavi i zrobił to po raz pierwszy jako trener Barcelony! Hiszpański szkoleniowiec Katalończyków prowadzi już 10 miesięcy, ale do tej pory w europejskich pucharach u siebie jeszcze nie wygrał.

W poprzednich spotkaniach Barcelona z Xavim na ławce zremisowała z Benfiką Lizbona (w Lidze Mistrzów) oraz z Napoli i Galatasaray (w Lidze Europy), a także przegrała z Eintrachtem Frankfurt (też w LE).

Popis "Lewego" na Camp Nou! Hiszpańskie media zachwycone

Po potyczce z Viktorią hiszpański szkoleniowiec przyznał, że zwycięstwo jest wielką zasługą m.in. Lewandowskiego.

- Robert jest nienasycony, kończą mi się już słowa, by go chwalić. Dziś skompletował hattrick ale też ciężko pracował. To jest fantastyczny transfer - podkreślał Xavi.

Dzięki wygranej z Viktorią Pilzno 5-1 FC Barcelona jest liderem grupy C, a drugie miejsce zajmuje Bayern Monachium, który pokonał Inter Mediolan 2-0. To właśnie z byłym klubem Lewandowskiego Katalończycy zmierzą się w kolejnym spotkaniu Ligi Mistrzów.

