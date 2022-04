Lewandowski kompletnie zaskoczył! Oto powód "problemów" Polaka?

W Niemczech napięcie sięga zenitu. W sobotę w hicie Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund i może zagwarantować sobie rekordowy, 10. z rzędu tytuł mistrzowski.

Wokół "Die Roten" w ostatnim czasie wytworzyła się nerwowa atmosfera. Wszystko przez odpadnięcie z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Villarrealem oraz sprawę przedłużenia kontraktów kluczowych graczy na czele z Robertem Lewandowskim.

Robert Lewandowski łączony z przenosinami z Bayernu do FC Barcelona. Klaus Fischer jest zaskoczony

Polak jest łączony z transferem do FC Barcelona, na który - zdaniem niektórych mediów - jest już zdecydowany. Te doniesienia skomentował w wypowiedzi dla portalu Abendzeitung-muenchen.de Klaus Fischer.

- To mnie zaskakuje, ponieważ Barcelona nie jest już tak wybitną drużyną, jak kiedyś. Nie jest topową ekipą w Europie. Widzieliśmy to, kiedy zostali wyeliminowali z Ligi Europy w starciu z Eintrachtem Frankfurt - powiedział były zawodnik między innymi Schalke oraz FC Koeln.

Wymienił także argumenty przemawiające za dalszą grą Roberta Lewandowskiego w Bayernie.

- Jest rozpoznawalny w Monachium, ma fajne życie. Wie dokładnie, na co może liczyć. W grze ofensywnej wszystko jest dostosowane pod niego, jest karmiony asystami. Lewandowski gwarantuje ci ponad 30 bramek na sezon. Zauważyłem, że ostatnie nie grał tak dobrze, jak zazwyczaj. Nie sądzę, żeby to wszystko, co dzieje się wokół jego kontraktu i ewentualnego transferu sprzyjało jego występom - stwierdził Klaus Fischer.