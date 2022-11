Lewandowski – kolejne „trofeum” arbitra. Kogo jeszcze wyrzucił ten arbiter?

Wyrzuceni Messi, Suarez, Neymar i Lewandowski

Pique odesłany na trybuny

Do tej listy może też dopisać Gerarda Pique, którego wyrzucił na trybuny. Po pierwszej połowie, kiedy piłkarze byli już w tunelu prowadzącym do szatni Hiszpan miał powiedzieć do arbitra: "Widziałeś rzut rożny, który nam przyznałeś? Jesteś sędzia, który wkurza nas najmocniej".

Sędzia Gil Manzano w raporcie przedstawił swoją wersją wydarzeń. Według arbitra później Pique użył w stosunku do niego wulgarnych słów. Gdyby przetłumaczyć to w miarę kulturalny sposób, powiedział: "To wstyd. Mam cię gdzieś" i trzeba by dodać kilka inwektyw.