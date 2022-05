Lewandowski kłamał? Ostra reakcja prezydenta Bayernu na słowa Polaka

Bayern Monachium zakończył sezon Bundesligi, remisując 2-2 z Wolfsburgiem . Niewykluczone, że dla Roberta Lewandowskiego było to ostatnie spotkanie w barwach mistrza Niemiec.

- Rozmawiałem z Hasanem Salihamidziciem i powiedziałem mu, że podjąłem decyzję, że nie przedłużę kontraktu z Bayernem. W tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości, poinformowałem o mojej decyzji trenera - powiedział po spotkaniu Robert Lewandowski przed kamerą Viaplay. Podkreślił przy tym, że nie otrzymał ze strony Bayernu żadnej konkretnej oferty przedłużenia kontraktu.

Reklama

Prezydent Bayernu Monachium reaguje na słowa Roberta Lewandowskiego

O komentarz do słów Polaka poproszony został Herbert Hainer - prezydent Bayernu Monachium.

- Z tego co wiem Oliver Kahn i Hasan Salihamdzić złożyli mu ofertę przedłużenia kontraktu, ale widocznie nie została zaakceptowana - przyznał sternik Bayernu Monachium cytowany przez Sport1.de.

- Lewandowski powiedział, że musimy znaleźć rozwiązanie dla obu stron, a jedną z nich jest Bayern. Jego prawem jest niechęć do przedłużania kontraktu. Także do nas dołączył na zasadzie wolnego transferu. Porozumienie nie może być jednostronne. Po to są umowy. Kiedy podpisujesz kontrakt - a robię to przez całą moją karierę - obie strony wiedzą, na co się godzą. Nie można więc mówić o "zmuszaniu" kogoś do wypełnienia kontraktu - dodał Herbert Hainer, który kolejny już raz wyraźnie podkreślił, że Bayern Monachium nie sprzeda Roberta Lewandowskiego, który będzie mógł odejść jako wolny zawodnik dopiero w 2023 roku.