Lewandowski katem Borussii Dortmund. W kwietniu nie miał dla niej litości

Starcie Dumy Katalonii z BVB odbędzie się zaś w środę - początek o godz. 21. Rewanż w najbliższy wtorek w Dortmundzie.

Liga Mistrzów. Hitowe starcie w Barcelonie. "Lewy" znów zagra przeciwko byłemu klubowi. A jak sobie radził 9 kwietnia?

Barcelona jest oczywiście faworytem tego dwumeczu, a już na pewno - zdecydowanym faworytem pierwszego starcia. Co ciekawe, Lewandowski w swojej profesjonalnej karierze ma znakomite statystyki ze spotkań rozegranych właśnie 9 kwietnia:

Sam rozmiar zwycięstw może nie jest imponujący, niemniej... jeszcze tego dnia nie przegrał. Co jednak może imponować, to statystyki kapitana reprezentacji Polski w starciach właśnie z Borussią Dortmund. Czyli z klubem, który wykupił go w 2010 roku z Lecha Poznań i pozwolił wejść do poważnej, europejskiej piłki.

27 meczów, 27 zdobytych bramek, kilka asyst. Niemal wszystkie w barwach Bayernu, dla którego BVB była przez niemal cały okres gry Polaka w Bawarii głównym rywalem w krajowych zmaganiach. No i jedno z tego sezonu już w FC Barcelona, choć akurat w grudniu na Signal Iduna Park Polak nie błyszczał. A Barca i tak wygrała 3:2.

Borussia Dortmund - wymarzony rywal dla Roberta Lewandowskiego. Zwłaszcza... wczesną wiosną

Terminarz Bundesligi był zwykle tak ułożony, że do rewanżowego starcia Bayernu z BVB dochodziło już wiosną, ale nie na samym końcu sezonu. Zwykle w marcu czy kwietniu - i to był ten okres, w którym "Lewy" kąsał swój były klub najczęściej. Spójrzmy na dane, gdy Borussia przyjeżdżała wiosną do Monachium na mecze Bundesligi: Reklama

8.04.2017 Bayern - Borussia 4:1 (2 gole Lewandowskiego)

31.03.2018 Bayern - Borussia 6:0 (3 gole Lewandowskiego)

6.04.2019 Bayern - Borussia 5:0 (2 gole Lewandowskiego)

6.03.2021 Bayern - Borussia 4:2 (3 gole Lewandowskiego)

23.04.2022 Bayern - Borussia 3:1 (1 gol Lewandowskiego)

Razem: pięć meczów, gdy BVB grało przeciwko Lewandowskiemu w Monachium w marcu czy kwietniu w lidze, komplet zwycięstw zespołu Polaka. I 11 trafień "Lewego".

"Lewy" z armatą dla najlepszego snajpera Bundesligi / Sampics/firo Sportphoto/DPPI via AFP / AFP

Dwa z tych meczów odbyły się w okolicach 9 kwietnia i były to oczywiście wybitne mecze naszego gwiazdora. Osiem lat temu Bayern pewnie kroczył po mistrzostwo Niemiec, Borussia zaś rywalizowała z Hoffenheim o trzecią pozycję i starała się gonić drugie RB Lipsk, ostatecznie bez powodzenia. Prestiżowa była za to rywalizacja snajperów obu drużyn o armatę dla tego najlepszego w lidze. I przed tą potyczką w Monachium "Lewy" miał 24 trafienia, a Pierre-Emerick Aubameyang - 25. Na Allianz Arenie Gabończyk poważniej nie zaistniał, Polak zaś najpierw trafił bezpośrednio z wolnego na 2:0, a później wywalczył rzut karny i go wykorzystał - ustalił wynik na 4:1.

Wyprzedził Aubameyanga na liście snajperów, ale dostał też żółtą kartkę, która wykluczyła go z następnej kolejki. Oraz kontuzji - ona z kolei sprawiła, że nie zagrał kilka dni później z Realem Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Reklama

Ostatecznie to piłkarz z Gabonu okazał się o jedno trafienie lepszy - zdecydowała jego bramka z 89. minuty ostatniego spotkania z Werderem Brema, z rzutu karnego. I był to ostatni przypadek za czasów pobytu Polaka w Budeslidze, gdy armata nie trafiła w jego ręce.

Robert Lewandowski / AFP

Dwa lata później znów doszło do starcia tych klubów w Monachium w 28. kolejce, tym razem 6 kwietnia. Mecz miał inny ciężar gatunkowy, bo to BVB przewodziło stawce w Bundeslidze, Bayern tracił dwa punkty. I po pierwszej połowie wszystko było już jasne: strzelanie zaczął Mats Hummels, w 17. minucie podwyższył na 2:0 Lewandowski. A do szatni ekipy schodziły już przy wyniku 4:0. Skończyło się na piątce, w samej końcówce "Lewy" dobił byłego pracodawcę. Było to jego 200. i 201. trafienie w Bundeslidze, już wtedy przebił osiągnięcie Gerda Müllera, stał się najlepszym strzelcem w historii tych derbowych potyczek.

I choć pewnie w "Der Klassiker" już więcej nie zagra, to w środę w Barcelonie może kontynuować swoją piękną serię w wiosennych starciach przeciwko BVB. Reklama

Tekstowa relacja "na żywo" - w Interii Sport. Początek spotkania o godz. 21.