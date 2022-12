Hiszpańscy dziennikarze rozpoczęli od pytania na temat celów na drugą połowę tego sezonu, przede wszystkim pod kątem tego, czy po Barcelonie można spodziewać się wygrania La Ligi i Ligi Europy, co Lewandowski bardzo dyplomatycznie skwitował, mówiąc, że liczyć będzie się każdy kolejny wykonany krok i właśnie w taki sposób do każdego z meczów musi podchodzić cały zespół.

Lewandowski o możliwości zostania kapitanem Barcelony: Prawda jest taka, że o tym nie myślę

34-latek przeanalizował także nieudaną w wykonaniu Blaugrany fazę grupową Ligi Mistrzów. - W Lidze Mistrzów nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wygrywać ani jak grać, aby wygrać, ale w Llidze spisaliśmy się bardzo dobrze. Mamy bardzo młodych zawodników. Doświadczenia, które mieliśmy w ostatnich miesiącach, będą procentować w następnym sezonie lub jeszcze w tym obecnym. I tak, czasami trzeba wiedzieć, jak grać, aby wygrać, po prostu co należy zrobić, aby wygrać - stwierdził reprezentant Polski .

Po chwili dodał również, że niezwykle ważna do osiągania odpowiednich wyników będzie odpowiednia mentalność. - Nie chodzi o pracę nad aspektem psychologicznym. Chodzi o to, że nasza mentalność musi być mentalnością zwycięzców. Nie ma znaczenia, czy robimy to w tym momencie dobrze, czy nie. Musimy mieć w sobie poczucie, że w końcu chcemy być mistrzami - dodał.