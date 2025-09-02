Lewandowski już z reprezentacją, nagle takie słowa. Barcelona może mieć kłopot
Od siedmiu z możliwych dziewięciu punktów sezon w La Lidze rozpoczęła FC Barcelona. Mały udział w tych wynikach ma Robert Lewandowski, który zagrał do tej pory zaledwie 26 minut. Napastnik przebywa właśnie na zgrupowaniu reprezentacji, gdzie będzie starał się zanotować premierowe trafienie. Jak zauważyło "Mundo Deportivo" Polak w zeszłej kampanii miał już trzy gole i stanowił o sile zespołu. Na tą chwilę wygląda to jednak zupełnie inaczej.
Zdecydowanie nie tak początek sezonu 2025/2026 wyobrażał sobie Robert Lewandowski. Zawodnik na kilka dni przed rozpoczęciem zmagań nabawił się urazu, który wyeliminował go z ostatnich treningów, a także z pierwszej kolejki La Ligi, w której Barcelona pokonała 3:0 Mallorcę.
Polak wrócił jednak do gry już na następne spotkanie, z Levante. W tym meczu otrzymał on od Hansiego Flicka 14 minut, a w kolejnym z Rayo Vallecano zaledwie 12. W żadnej z tych rywalizacji nie strzelił on gola, ani nie zanotował asysty. Mimo takich wydarzeń otrzymał on powołanie do reprezentacji Polski.
W zmaganiach z Holandią i Finlandią będzie starał się zdobyć pierwsze trafienie w aktualnej kampanii. Jak zauważyło "Mundo Deportivo" rok temu snajper miał na swoim koncie już trzy gole i był zdecydowanie jednym z najlepszych graczy Barcelony. Co więcej, cały sezon zakończył z 52 meczach, w których zdobył aż 42 trafienia i trzy asysty. W samej lidze było to aż 27 goli.
"Duma Katalonii" prawdziwie zdominowała krajowe rozgrywki zdobywając mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii. Zdaniem "Mundo Deprotivo" możliwe to było m.in. właśnie dzięki Polakowi.
- Barca miała bardzo wyrafinowanego strzelca. Lewandowski wykorzystywał prawie wszystko, na co polował w polu karnym - napisano.
Problemy Barcelony, mogą być problemy
Na tę chwilę Barcelona ma siedem punktów i już traci dwa "oczka" do prowadzącego w tabeli Realu Madryt. Jeśli forma Lewandowskiego pozostanie bez zmian drużyna Hansiego Flicka może mieć spory problem z powtórzeniem sukcesów z minionej kampanii.
Nie wiadomo, czy dobrą dyspozycję utrzyma dotychczasowy zmiennik Polaka, Ferran Torres. Ten ma na swoim koncie już dwa trafienia. Do gry Barcelona wróci za niespełna dwa tygodnie, a dokładniej 14 września. W ten dzień zmierzy się z Valencią. Cztery dni później natomiast zagra w Lidze Mistrzów z Newcastle.