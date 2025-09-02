Lewandowski już z reprezentacją, nagle takie słowa. Barcelona może mieć kłopot

Zdecydowanie nie tak początek sezonu 2025/2026 wyobrażał sobie Robert Lewandowski. Zawodnik na kilka dni przed rozpoczęciem zmagań nabawił się urazu, który wyeliminował go z ostatnich treningów, a także z pierwszej kolejki La Ligi, w której Barcelona pokonała 3:0 Mallorcę.

Polak wrócił jednak do gry już na następne spotkanie, z Levante. W tym meczu otrzymał on od Hansiego Flicka 14 minut, a w kolejnym z Rayo Vallecano zaledwie 12. W żadnej z tych rywalizacji nie strzelił on gola, ani nie zanotował asysty. Mimo takich wydarzeń otrzymał on powołanie do reprezentacji Polski.

W zmaganiach z Holandią i Finlandią będzie starał się zdobyć pierwsze trafienie w aktualnej kampanii. Jak zauważyło "Mundo Deportivo" rok temu snajper miał na swoim koncie już trzy gole i był zdecydowanie jednym z najlepszych graczy Barcelony. Co więcej, cały sezon zakończył z 52 meczach, w których zdobył aż 42 trafienia i trzy asysty. W samej lidze było to aż 27 goli.

"Duma Katalonii" prawdziwie zdominowała krajowe rozgrywki zdobywając mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii. Zdaniem "Mundo Deprotivo" możliwe to było m.in. właśnie dzięki Polakowi.

- Barca miała bardzo wyrafinowanego strzelca. Lewandowski wykorzystywał prawie wszystko, na co polował w polu karnym - napisano.

Problemy Barcelony, mogą być problemy

Na tę chwilę Barcelona ma siedem punktów i już traci dwa "oczka" do prowadzącego w tabeli Realu Madryt. Jeśli forma Lewandowskiego pozostanie bez zmian drużyna Hansiego Flicka może mieć spory problem z powtórzeniem sukcesów z minionej kampanii.

Nie wiadomo, czy dobrą dyspozycję utrzyma dotychczasowy zmiennik Polaka, Ferran Torres. Ten ma na swoim koncie już dwa trafienia. Do gry Barcelona wróci za niespełna dwa tygodnie, a dokładniej 14 września. W ten dzień zmierzy się z Valencią. Cztery dni później natomiast zagra w Lidze Mistrzów z Newcastle.

Robert Lewandowski DAVID ALIAGA East News

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East News East News

Ferran Torres RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP