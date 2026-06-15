Lewandowski już wrócił do Hiszpanii. Decyzja zapadnie lada dzień

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski weekend spędził w USA. Polak wybrał się tam razem ze swoimi doradcami, aby bliżej poznać możliwości, jakie dałyby przenosiny do Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wrócił już do Hiszpanii, a Fabrizio Romano informuje, że decyzja w sprawie przyszłości ma zapaść niebawem.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAFP

Robert Lewandowski jeszcze przed końcem sezonu ogłosił, że nie przedłuży wygasającej za równo 15 dni umowy z FC Barcelona. Polak przekazał, że chce poszukać nowych wyzwań w karierze, ale przede potrzebuje czuć się ważną postacią swojej drużyny klubowej. W Barcelonie stawało się to wątpliwe.

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Wobec tego "Lewy" uznał, że czas na zmianę barw. Wciąż nie wiemy, gdzie Polak będzie grał w przyszłym sezonie. Sam Lewandowski w rozmowie z polskimi influencerami mówił, że on również nie wie. Wydaje się, że w ostatnich dniach wszystko zaczyna się w tej kwestii rozjaśniać.

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Lewandowski miniony weekend spędził bowiem za oceanem, a konkretnie w Chicago. Zainteresowanie Polakiem publicznie wyraża ekipa Chicago Fire. Widać, że działaczom odpowiadającym za zespół z "Wietrznego Miasta" zależy na sprowadzeniu Lewandowskiego do siebie.

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Wedle wszelkich doniesień, wizyta w USA była dla kapitana naszej kadry naprawdę pozytywna. Potwierdza to Fabrizio Romano. Znany włoski dziennikarz specjalizujący się właśnie w sferze transferowej przekazał szczegóły w swoich mediach społecznościowych.

"Robert Lewandowski wkrótce podejmie decyzję co do Chicago Fire na dwu- lub trzyletni kontrakt. Dziś wrócił do Europy z rodziną i agentem, aby ocenić swoją przyszłość. Wizyta w Chicago została określona jako pozytywna, teraz decyzja należy do Roberta" - czytamy w najnowszym wpisie dotyczącym "Lewego".

Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
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