Lewandowski już wie, chodzi o przeprowadzkę. Złe wieści, to tu będzie grał

Nadzieje na to, że FC Barcelona na nowe Camp Nou wróci jeszcze w tym sezonie, a najlepiej na ligowy mecz z Realem Madryt , który jest zaplanowany na 11 maja. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na nadziejach się skończy.

- Prace nad Spotify Camp Nou postępują, ale nie w takim tempie, jak zakładano. Zasadniczo planowano, że powrót do domu nastąpi w tym sezonie; wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie, chyba że w ostatniej chwili nastąpi zwrot akcji - onformuje David Bernabeu z dziennika "Sport".

Polacy muszą poczekać. Przeprowadzka na nowe Camp Nou odłożona w czasie

To bardzo złe wieści dla Roberta Lewandowskiego, który o grze na nowym Camp Nou marzy nieprzerwanie, odkąd dołączył do FC Barcelona. Wojciech Szczęsny może się natomiast niepokoić. W przeszłości polski bramkarz zadeklarował, że Camp Nou to jego ulubiony piłkarski stadion. Powiedział to jeszcze w barwach Juventusu.