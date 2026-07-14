Lewandowski już w USA, nagle ogłoszenie ws. przyszłości w kadrze. Padła data

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem niesie się transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Napastnik po wakacjach w końcu dołączył do drużyny i we wtorek odbył swój pierwszy trening z nową ekipą. Wciąż pod znakiem zapytania stoi jednak jego przyszłości w reprezentacji Polski. W tej kwestii wypowiedział się Sebastian Staszewski. I wprost przyznał, kiedy 37-latek swoją decyzję może ogłosić.

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Robert Lewandowski, 31.03.2026 r.Grzegorz WajdaEast News

Już jakiś czas temu stało się jasne, że Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barcelona trafi do MLS i będzie grać w barwach Chicago Fire. Mimo oficjalnego komunikatu w tej sprawie napastnik wciąż przebywał na wakacjach, a do USA na stałe przybył dopiero w poniedziałek. We wtorek natomiast odbył swoją pierwszą sesję treningową z nową drużyną.

Nowy rozdział w karierze "Lewego" nie zamyka jednak wszystkich pytań związanych z jego przyszłością. W końcu wciąż pod znakiem zapytania stoi kwestia jego gry w narodowych barwach. Zainteresowany tuż po przegranym meczu barażowym ze Szwecją (2:3) o udział w mistrzostwach świata zamieścił dość wymowny wpis, który mógł zasugerować, że ten ogłosi niebawem koniec reprezentacyjnej kariery.

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Tak się jednak nie stało, a napastnik wystąpił w dwóch spotkaniach towarzyskich kadry przy okazji majowo-czerwcowego zgrupowania. Według ekspertów przynależność klubowa 37-latka może znacząco wpłynąć na to, co postąpi Lewandowski. Na ten temat wypowiedział się Sebastian Staszewski. Jak przyznał na antenie kanału YouTube WP SportoweFakty dystans zdecydowanie nie sprzyja. Zaznacza jednak, że sprawa jest otwarta.

- Nie ma co jednak ukrywać, że dystans z nie sprzyja temu, by Robert grał w reprezentacji. Myślę jednak, że sprawa jest otwarta. Ostatecznie decyzję musi podjąć Robert Lewandowski. Nie podejmą jej za niego rodzina, przyjaciele ani dziennikarze - powiedział.

Staszewski ogłasza ws. przyszłości Lewandowskiego. Padła data

Do tego pojawił się również wątek, kiedy popularny "Lewy" może ogłosić światu swoją ostateczną decyzję ws. dalszej gry w reprezentacji. Jego zdaniem dojdzie do tego w przeciągu najbliższych dwóch, może trzech tygodni. Najpierw Polak ma się oswoić z nową rzeczywistością w USA.

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Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire? Być może nadarzy się to w nocy z czwartku na piątek. Jego nowy zespół o godz. 2:30 czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

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