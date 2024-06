Czuję spokój i bardzo pozytywne nastawienie do przygotowań do Euro. Siła ducha w nas tkwi. Patrzymy na Euro z optymizmem i jedziemy pokazać się z dobrej strony. Faktycznie nie czuć pompowania balonika, ale i tak musimy się skupić na tym, co mamy do zrobienia. Już przed meczem z Walią poczułem, że drużyna się narodziła. Każdy dzień i tydzień, który jest przed nami, może nam tylko pomóc oraz utwierdzić w tym przekonaniu

~ przekonywał podczas konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie naszej kadry jej kapitan - Robert Lewandowski