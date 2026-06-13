Lewandowski już w Chicago. Wtedy nastąpi decyzja Polaka ws. klubu

Robert Lewandowski zdecydował, że nie zostanie w Barcelonie. Polak nie przedłużył umowy, która oficjalnie wygaśnie za niecałe trzy tygodnie. Wobec tego rozpoczęła się medialna giełda klubów, w których "Lewy" będzie kontynuował karierę. Kapitan reprezentacji Polski ma na stole kilka możliwości.

Podstawowym pytaniem, które musi sobie zadać Polak jest to o ambicje. Jeśli chciałby pozostać w europejskiej piłce, postawiłby pewnie na kierunek włoski. Jeśli zaś w tym momencie chce odejść z Europy tak naprawdę ma przed sobą dwie możliwości. Pierwszą jest kontrowersyjna Arabia Saudyjska, a drugą USA.

Wtedy Lewandowski podejmie decyzję. Coraz bliżej

Początkowo wydawało się, że "Lewemu" bliżej do Arabii i gry w jednym z tamtejszych gigantów. Ostatnie ruchy wskazują jednak na zwrot w kierunku amerykańskim. W piątkowy wieczór gruchnęły wieści o lądowaniu Lewandowskiego w USA, a celem Polaka było Chicago, które otwarcie zabiega o jego usługi.

Według Tomasza Włodarczyka weekend w hrabstwie Cook może przechylić szalę. "Plany Lewandowskiego na najbliższe dwa dni obejmują spotkanie w klubie, rozmowę z trenerem oraz kolację z władzami Chicago Fire. W międzyczasie będzie oglądał miasto, mieszkania i szkoły. Planowane są też dalsze negocjacje pakietu, jaki ma otrzymać" - czytamy na "Meczyki.pl".

Dziennikarz dodał także, że do USA Lewandowski poleciał z: Pinim Zahavim, Tomaszem Zawiślakiem oraz Kamilem Gorzelnikiem. W swoich mediach społecznościowych Włodarczyk przekazuje z kolei, że decyzja w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski ma zapaść po weekendzie, a więc gdy wróci do Hiszpanii z wypadu do USA.

Fabian Ruiz i Robert Lewandowski na meczu Euro 2020, 19.06.2021 r. Nur Photo Getty Images





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