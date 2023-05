W ostatnim czasie niezwykle gorąco zrobiło się w obozie Bayernu Monachium , a po ostatniej porażce z RB Lipsk atmosfera zgęstniała do granic. Podopieczni trenera Thomasa Tuchela - którego sprowadzenie miało zapewnić sukces drużynie na wszystkich frontach - stracili bowiem pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi. Ich los przed ostatnią kolejką Bundesligi spoczywa w rękach Borussii Dortmund . Jeśli piłkarze BVB wygrają w sobotę na własnym stadionie z Mainz, zdobędą tytuł mistrza Niemiec , detronizując Bayern Monachium po 11 latach triumfów na krajowym podwórku.

Wciąż trzymam kciuki za drużynę i mam nadzieję, że koniec końców Bayern Monachium zdobędzie mistrzostwo. Wiele osób mówi, że byłoby lepiej, gdyby to Borussia Dortmund wygrałoa. Ale ja zawsze jestem za Bayernem

Robert Lewandowski wprost o Bayernie Monachium. "Było wiele emocji"

"Lewy" w rozmowie ze "Sport Bildem" wypowiedział się także na temat swojego odejścia z Bayernu Monachium , transferu do FC Barcelona i refleksji z nim związanych. Saga przed odejściem Polaka z bawarskiej ekipy była głośna, długa i burzliwa. Pochodziło podczas niej do zgrzytów i wymiany ostrych słów płynących z obu stron.

- Musiałem pomyśleć także o sobie , bo wiem, że na boisku wciąż mogę dużo . Wiele osób patrzyło, aby sprawdzić, czy podjąłem właściwą decyzję - powiedział Robert Lewandowski, wracając do tego, co wydarzyło się minionego lata.

W następnym sezonie nie będzie już takich pytań. Mogę ze spokojem spojrzeć na siebie w lustrze. Ostatnie miesiące spędzone w Bayernie Monachium były trudne. Moje odejście wiązało się z wieloma emocjami, ale dziś myślę tylko o tym, co dobre

Podczas ostatniego sezonu gry Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, włodarze mistrza Niemiec starali się o zakontraktowanie Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, do czego później sami się przyznali . Nie chcieli jednak nadwyrężać klubowego budżetu, a przy tym łamać swoich wewnętrznych regulacji.

Swego czasu sporo mówiło się o tym, że była to jedna z sytuacji, które skłoniła Roberta Lewandowskiego do transferu. Polak skomentował jednak sprawę krótko. - Klub miał swoje cele i strategie, rozumiem to - przyznał.