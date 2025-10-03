Lewandowski już się z tym pogodził. To było nieuniknione. Oficjalny komunikat

W ostatnich latach Robert Lewandowski zapracował na miano jednego z najlepszych piłkarzy świata. Część ekspertów twierdzi, że wśród nominalnych napastników przez kilka sezonów nie miał sobie równych. Z różnych przyczyn - również pozasportowych - nigdy nie sięgnął jednak po Złotą Piłkę.

W szczytowym okresie jego szacunkowa wartość wynosiła 90 mln euro. Taka kwota widniała przy jego nazwisku w 2018 roku. Był jeszcze wówczas zawodnikiem Bayernu Monachium.

Lewandowski wciąż kluczowym graczem Barcelony. Prolongata kontraktu realną opcją

Później z roku na rok wartość naszego eksportowego snajpera sukcesywnie malała. Obecnie, po dokonanej właśnie aktualizacji, wynosi 10 mln euro. To oznacza kolejny spadek - tym razem o 2 mln euro.

Przed trzema laty "Lewy" zamienił Bundesligę na La Liga. Barcelona zapłaciła za niego Bawarczykom 45 mln euro, mimo że zbliżał się już do 34. urodzin. Szybko się jednak okazało, że to był dobry interes dla obu stron.

Polak już w pierwszym sezonie zdobył tytuł króla strzelców i mistrzostwo Hiszpanii. O snajperskie berło walczył też w poprzednim cyklu. Ostatecznie uległ młodszemu o dekadę Kylianowi Mbappe, ale cieszył się z końcowego triumfu we wszystkich trzech rozgrywkach na gruncie krajowym.

Obecny kontrakt Lewandowskiego z "Dumą Katalonii" zachowuje ważność do 30 czerwca 2026 roku. Już teraz jednak Barcelona nie wyklucza prolongaty współpracy o kolejny sezon. Zawodnik czuje się na Półwyspie Iberyjskim doskonale i najchętniej nie ruszałby się stąd również po finałach MŚ, w których zamierza wystąpić.

W barwach "Blaugrany" Lewandowski rozegrał do tej pory w sumie 155 spotkań, zdobył 105 bramek i zaliczył 20 asyst.

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia

Robert Lewandowski Javier Borrego AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE AFP