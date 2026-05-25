Lewandowski już się pożegnał, Barcelona w potrzasku. Twarde weto ws. transferu

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski definitywnie zakończył już swoją przygodę w FC Barcelonie, występując po raz ostatni w meczu z Valencią na Estadio Mestalla i strzelając historycznego gola. Zaledwie kilkadziesiąt godzin później pojawiły się informacje, które mogą wywołać popchłoch w biurach Barcelony. Ewentualni następcy Polaka oddalają się bowiem od klubu.

Robert Lewandowski w FC Barcelona

Hansi Flick dał Robertowi Lewandowskiemu jeszcze jedną okazję do tego, aby pożegnać się z kibicami FC Barcelony i całą Hiszpania, a Polak wykorzystał tę okazję w stu procentach. Kapitan reprezentacji Polski był bowiem autorem jedynego gola dla "Blaugrany" w starciu z Valencią, dzięki czemu kończy swoją przygodę z katalońskim klubem, mając na koncie aż 120 bramek.

Włodarze ekipy ze Spotify Camp Nou muszą już teraz ostro wziąć się do pracy, aby jak najszybciej pozyskać następcę bramkostrzelnego napastnika, a to - jak się okazuje, wcale nie będzie takie proste. 

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano, który na platformie "YouTube" podzielił się najnowszymi informacjami na temat Juliana Alvareza i Joao Pedro, którzy są łączeni z Barceloną.

Już od kilku dni pojawiają się informacje, że Brazylijczyk ma być zdecydowany na transfer, jednak Chelsea nie ma zamiaru puszczać swojego napastnika i jak przekonuje jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie, nawet wysoka kwota odstępnego może tego nie zmienić.

- Oczywiście możemy się spodziewać, że Barcelona będzie próbowała dotrzeć do agentów piłkarza i zorientować się, jaka kwota może sprawić, że sprawy nabiorą rozpędu, ale prawda jest taka, że to będą twarde negocjacje - rozpoczął dziennikarz.

Na tę chwilę istnieje bardzo, bardzo wysoki mur wokół Joao Pedro i nie chcą pozwolić zawodnikowi odejść na tym etapie budowania projektu, z nowym menadżerem. To będzie dla Barcelony bardzo skomplikowane, bo na ten moment Chelsea nie ma powodu, aby usiąść do stołu. I tu nie chodzi o 90-100 mln euro, czy nawet 120. Chelsea chce zrestartować swój projekt
Fabrizio Romano o sytuacji Joao Pedro na swoim kanale "YouTube".

Nieco inaczej wygląda sytuacja Juliana Alvareza, co jednak również nie poprawia sytuacji "Barcy". W ostatnich tygodniach mówiło się o tym, że Atletico ma proponować mu przedłużenie umowy, co jednak podważył Romano. Z jego informacji wynika, że "Los Colchoneros" są w stanie zaproponować mu lepsze warunki, jednak dopiero wtedy, kiedy ten zdecyduje się zostać w Madrycie.

A to nie koniec. Jose Alvarez Haya na atenie "El Chiringuito" ujawnił także, że Argentyńczyk może przenieść się do Barcelony, ale najpierw kataloński klub musi wykazać swoje zainteresowanie i przekonać go do takiego ruchu.

Bez dwóch zdań pozyskanie następcy Roberta Lewandowskiego nie przyjdzie "Blaugranie" łatwo i Joan Laporta oraz Deco będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni.

