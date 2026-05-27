Lewandowski już się pożegnał, a tu poruszenie w Barcelonie. Już były rozmowy

W końcu po sporym medialnym zamieszaniu Robert Lewandowski już jakiś czas temu ogłosił, że wraz z końcem sezonu pożegna się z Barceloną. Napastnik w tym klubie spędził ostatnie cztery lata i można śmiało nazywać go ikoną, bowiem miał spory wpływ w "wyciągnięcie" ekipy z dołka. Ostatecznie swój pobyt tam zakończył z aż trzema mistrzostwami Hiszpanii. Wokół 37-latka jest bardzo głośno, gdyż wciąż nie wiadomo, w jakim klubie będzie występować.

Nie inaczej jest również w przypadku "Dumy Katalonii", która na cito potrzebuje pozyskać bramkostrzelnego napastnika. Najczęściej pojawiają się dwa nazwiska - Joao Pedro oraz Julian Alvarez. Klub jednak rozpatruje również kandydatów na inne pozycje, a dość nieoczekiwanie hiszpańskie media rozpisują się o Anthonym Gordonie.

Skrzydłowy miał znakomity sezon w Newcastle - szczególnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W sumie w całej kampanii 2025/2026 w 46 meczach zdobył 17 goli i dołożył pięć asyst. Jego pozyskaniem zainteresowani są również Liverpool oraz Bayern Monachium. Zdaniem "Mundo Deportivo" Barcelona czyni spore postępy, a sam zainteresowany ma traktować przenosiny do Hiszpanii priorytetowo.

- Według "Mundo Deportivo", FC Barcelona czyni postępy w staraniach o sprowadzenie napastnika Newcastle, Anthony'ego Gordona. Pomimo silnej konkurencji ze strony Bayernu Monachium i Liverpoolu, reprezentant Anglii priorytetowo traktuje transfer do katalońskiego klubu, pragnąc dołączyć do projektu prowadzonego przez Hansiego Flicka - czytamy.

To tam może grać Gordon. Flick otrzyma następce "Lewego"?

Co ciekawe, nominalny lewy skrzydłowy ma zwiększyć rywalizację na tej pozycji (z Raphinhą). Mimo to hiszpański dziennik wskazuje również, że 25-latek może grać na pozycji numer "9". Jak napisano, może on po części zastąpić Lewandowskiego. Jego ewentualne pozyskanie nie sprawi jednak, że "Barca" przestanie szukać podstawowego napastnika.

- Gordon może grać również jako środkowy napastnik, może częściowo zrekompensować odejście Roberta Lewandowskiego - przekazano.

Na rozwój sytuacji należy nieco poczekać. Zawodnik według jest wyceniany według portalu Transfermarkt na 60 milionów euro, a jego umowa z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Anthony Gordon Oli Scarff AFP





USA - Austria. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport