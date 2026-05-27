Lewandowski już się pożegnał, a tu poruszenie w Barcelonie. Już były rozmowy
W miniony weekend oficjalnie zakończyła się przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Polak w swoim ostatnim meczu strzelił gola (1:3 z Valencią) i na dobre rozstał się z "Dumą Katalonii". W mediach aż huczy wokół jego potencjalnego następcy, a dość nieoczekiwanie pojawiła się kandydatura Anthony'ego Gordona. Co więcej, kataloński klub zdaniem hiszpańskich źródeł czyni spore postępy w tym kierunku.
W końcu po sporym medialnym zamieszaniu Robert Lewandowski już jakiś czas temu ogłosił, że wraz z końcem sezonu pożegna się z Barceloną. Napastnik w tym klubie spędził ostatnie cztery lata i można śmiało nazywać go ikoną, bowiem miał spory wpływ w "wyciągnięcie" ekipy z dołka. Ostatecznie swój pobyt tam zakończył z aż trzema mistrzostwami Hiszpanii. Wokół 37-latka jest bardzo głośno, gdyż wciąż nie wiadomo, w jakim klubie będzie występować.
Nie inaczej jest również w przypadku "Dumy Katalonii", która na cito potrzebuje pozyskać bramkostrzelnego napastnika. Najczęściej pojawiają się dwa nazwiska - Joao Pedro oraz Julian Alvarez. Klub jednak rozpatruje również kandydatów na inne pozycje, a dość nieoczekiwanie hiszpańskie media rozpisują się o Anthonym Gordonie.
Skrzydłowy miał znakomity sezon w Newcastle - szczególnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W sumie w całej kampanii 2025/2026 w 46 meczach zdobył 17 goli i dołożył pięć asyst. Jego pozyskaniem zainteresowani są również Liverpool oraz Bayern Monachium. Zdaniem "Mundo Deportivo" Barcelona czyni spore postępy, a sam zainteresowany ma traktować przenosiny do Hiszpanii priorytetowo.
- Według "Mundo Deportivo", FC Barcelona czyni postępy w staraniach o sprowadzenie napastnika Newcastle, Anthony'ego Gordona. Pomimo silnej konkurencji ze strony Bayernu Monachium i Liverpoolu, reprezentant Anglii priorytetowo traktuje transfer do katalońskiego klubu, pragnąc dołączyć do projektu prowadzonego przez Hansiego Flicka - czytamy.
To tam może grać Gordon. Flick otrzyma następce "Lewego"?
Co ciekawe, nominalny lewy skrzydłowy ma zwiększyć rywalizację na tej pozycji (z Raphinhą). Mimo to hiszpański dziennik wskazuje również, że 25-latek może grać na pozycji numer "9". Jak napisano, może on po części zastąpić Lewandowskiego. Jego ewentualne pozyskanie nie sprawi jednak, że "Barca" przestanie szukać podstawowego napastnika.
- Gordon może grać również jako środkowy napastnik, może częściowo zrekompensować odejście Roberta Lewandowskiego - przekazano.
Na rozwój sytuacji należy nieco poczekać. Zawodnik według jest wyceniany według portalu Transfermarkt na 60 milionów euro, a jego umowa z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.