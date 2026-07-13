Lewandowski już ruszył do Chicago. Było opóźnienie, są pierwsze szczegóły

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

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Już tylko godziny dzielą Roberta Lewandowskiego od momentu, gdy po raz pierwszy pokaże się światu w barwach Chicago Fire. We wtorkowy wieczór polskiego czasu wystartuje oficjalna prezentacja Polaka. Ten na razie jest w drodze do "Wietrznego Miasta". Według informacji "WP SportoweFakty", samolot z napastnikiem na pokładzie wystartował około 17:00 z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Lądowanie nastąpi w nocy naszego czasu.

Robert Lewandowski w czerwonym stroju z numerem 9 stoi na murawie stadionu, w tle kibice i trybuna.
Robert LewandowskiSTEFAN KOOPSAFP

Robert Lewandowski jest jednym z pasażerów Boeinga 787-8 Dreamliner. Początkowo maszyna miała wzbić się w powietrze o godzinie 16:40. Doszło jednak do kilkudziesięciominutowego opóźnienia, które jednak nie powinno wpłynąć na harmonogram Polaka w Chicago. Napastnik wstępnie ma wylądować około 2:30 naszego czasu. Już kolejnego dnia czeka na niego pierwsze spotkanie z nowymi kolegami oraz oficjalna konferencja prasowa.

Spotkanie Roberta Lewandowskiego z dziennikarzami zaplanowano dosłownie tuż przed pierwszym półfinałem tegorocznego mundialu. "O 17.30 czasu polskiego Lewandowski odbędzie pierwszy trening z drużyną, z czego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów. Następnie trzy godziny później wystąpi na konferencji prasowej wspólnie z trenerem i dyrektorem sportowym Berhalterem, byłym selekcjonerem kadry USA" - poinformowała PAP.

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Amerykański rozdział gwiazdor rozpoczął jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Media społecznościowe obiegło niedawno nagranie z ambasady USA znajdującej się w Warszawie. Robert Lewandowski odpowiedział na kilka krótkich pytań. Zapytano się piłkarza choćby o miasta, które chce odwiedzić niebawem za oceanem. "Dużo jest takich miejsc. Nowy Jork, Miami... Może Los Angeles, jeśli będzie więcej czasu" - wyznał kapitan narodowej reprezentacji. Później dodał, że kibice będą zadowoleni z wyników jego nowej drużyny.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to debiut 37-latka w nowych barwach nastąpi jeszcze w tym tygodniu. "Starażacy" 17 lipca powalczą o cenne punkty z Vancouver Whitecaps. "Tak, tak szybko. Lecimy z tym" - odważnie zapowiadał jeszcze w czerwcu trener drużyny, Gregg Berhalter, goszcząc w programie Up & Adams Show with Kay Adams. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 2:30 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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Piłkarz w stroju FC Barcelony z medalem na szyi oraz pucharem w ręku podczas celebracji zwycięstwa na stadionie, otoczony przez współzawodników w podobnych barwach.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News
Mężczyzna o ciemnych włosach i niebieskich oczach stoi w półotwartym, jasnozielonym płaszczu na białej koszulce, patrząc spokojnie przed siebie; w tle niewyraźne sylwetki innych osób.
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