Lewandowski już przebił Messiego. Potrzebował na to niespełna 200 minut

Robert Lewandowski tego lata opuścił Barcelonę. Polakowi wygasła umowa z "Blaugraną" i nie zdecydował się na podpisanie nowego porozumienia. "Lewy" poszukał nowego domu za oceanem. 37-latek związał się z zespołem występującym w Major League Soccer, a więc Chicago Fire.

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W zespole "Strażaków" z marszu stał się gwiazdą, bo próżno tam szukać nazwisk o choćby zbliżonym statusie w świecie piłki. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że kapitan reprezentacji Polski nie miał dobrego wejścia nowego zespołu. W pierwszych dwóch meczach spisał się słabo.

Lewandowski przebił Messiego. Deklasacja

Na całe szczęście przełamanie nadeszło bardzo szybko. W trzecim występie w koszulce Chicago Fire dał już jednak prawdziwy popis. Lewandowski dzięki dubletowi poprowadził drużynę do ważnej wygranej z Charlotte. Były to jednocześnie jego pierwsze trafienia na boiskach MLS.

Tak dobry występ został należycie doceniony także przez MLS. Lewandowski bowiem otrzymał tytuł piłkarza 19. kolejki ligowej. To wyróżnienie udało mu się dopisać do swojego bogatego CV po rozegraniu łącznie ledwie 197 minut na amerykańskich boiskach. Tym samym pobił bardzo wyraźnie wynik Leo Messiego.

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Nie ma wątpliwości, że Argentyńczyk jest największą gwiazdą ligi, ale na pierwszy tytuł piłkarza kolejki musiał czekać zdecydowanie dłużej. Messii trafił do Interu Miami latem 2023 roku. Pierwszy raz został wyróżniony w ten sposób dopiero po występie 14 kwietnia 2024 roku.

Wówczas "jego" Inter pokonał Kansas City 3:2, a Messi zakończył tamto spotkanie z golem oraz asystą. Taki dorobek sprawił, że po jedenastu meczach i rozegraniu blisko 800 minut w lidze końcu został wybrany zawodnikiem kolejki MLS. Lewandowski dokonał tego kilka razy szybciej.

Nie sposób nie patrzeć jednak na to, jaką konkurencję mają obaj panowie w swoich drużynach. Messi, choć jest największą gwiazdą ligi, to w jednym zespole gra(ł) z: Luisem Suarezem, Jordim Albą czy Sergio Busquetsem. Najsławniejszym kolegą Lewandowskiego jest zaś 20-letni środkowy obrońca Mbekezeli Mbokazi.

Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press East News





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