Lewandowski już poznał rywali, a to nie koniec. Nagły komunikat UEFA. Sensacyjna decyzja

FC Barcelona poprzednie rozgrywki Ligi Mistrzów zakończyła dramatem w Mediolanie. Na etapie półfinału na "Blaugranę" czekała rywalizacja z tamtejszym Interem. Po pierwszym meczu sytuacja była całkowicie otwarta, ale z racji na rozgrywanie rewanżu we Włoszech Inter był minimalnym faworytem do awansu.

Ostatecznie tak też się stało. Inter wygrał, ale potrzebował do tego heroicznych wyczynów oraz dogrywki. W tym sezonie Barcelona na Inter już nie trafi, bo zespół z Mediolanu odpadł w fazie barażowej. W piątkowe popołudnie odbyło się zaś losowanie drabinki aż do finału Ligi Mistrzów.

Zaskakująca decyzja UEFA. Barcelona nie zagra o 21:00

Barcelona w 1/8 finału mogła trafić na obrońców tytułu - Paris Saint-Germain albo Newcastle. Los był dla niej łaskawy, przynajmniej na papierze. "Duma Katalonii" w dwumeczu o ćwierćfinał zmierzy się bowiem z angielskim zespołem, który w Premier League zajmuje 11. miejsce w tabeli.

Po losowaniu trzeba było poczekać kilka godzin na dokładny terminarz. Ten pojawił się chwile przed godziną 16:00. Nie zabrakło niespodzianek. Pierwszy mecz Barcelony zgodnie z planem odbędzie się 10 marca o godzinie 21:00 na stadionie St James' Park. Niespodzianka pojawiła się jednak w przypadku rewanżu.

UEFA zdecydowała bowiem, że spotkanie na Camp Nou odbędzie się 18 marca, ale nie o godzinie 21:00, a tej, która teoretycznie zarezerwowana jest dla meczów o nieco mniejszym zainteresowaniu kibiców. Rewanż Barcelony z Newcastle rozpocznie się bowiem o godzinie 18:45.

