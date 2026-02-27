Lewandowski już poznał rywali, a to nie koniec. Nagły komunikat UEFA. Sensacyjna decyzja
FC Barcelona bez wątpienia miała szczęście w piątkowym losowaniu drabinki Ligi Mistrzów aż do samego finału. "Duma Katalonii" trafiła bowiem do tej teoretycznie łatwiejszej części drabinki, w 1/8 finału zmierzy się z Newcastle United a nie Paris Saint-Germain. Po losowaniu drabinki trzeba było poczekać kilka godzin na szczegółowy terminarz. Ten jest bardzo zaskakujący. Okazuje się bowiem, że mecz rewanżowy "Blaugrany" nie trafił do "prime time'u" telewizyjnego.
FC Barcelona poprzednie rozgrywki Ligi Mistrzów zakończyła dramatem w Mediolanie. Na etapie półfinału na "Blaugranę" czekała rywalizacja z tamtejszym Interem. Po pierwszym meczu sytuacja była całkowicie otwarta, ale z racji na rozgrywanie rewanżu we Włoszech Inter był minimalnym faworytem do awansu.
Ostatecznie tak też się stało. Inter wygrał, ale potrzebował do tego heroicznych wyczynów oraz dogrywki. W tym sezonie Barcelona na Inter już nie trafi, bo zespół z Mediolanu odpadł w fazie barażowej. W piątkowe popołudnie odbyło się zaś losowanie drabinki aż do finału Ligi Mistrzów.
Zaskakująca decyzja UEFA. Barcelona nie zagra o 21:00
Barcelona w 1/8 finału mogła trafić na obrońców tytułu - Paris Saint-Germain albo Newcastle. Los był dla niej łaskawy, przynajmniej na papierze. "Duma Katalonii" w dwumeczu o ćwierćfinał zmierzy się bowiem z angielskim zespołem, który w Premier League zajmuje 11. miejsce w tabeli.
Po losowaniu trzeba było poczekać kilka godzin na dokładny terminarz. Ten pojawił się chwile przed godziną 16:00. Nie zabrakło niespodzianek. Pierwszy mecz Barcelony zgodnie z planem odbędzie się 10 marca o godzinie 21:00 na stadionie St James' Park. Niespodzianka pojawiła się jednak w przypadku rewanżu.
UEFA zdecydowała bowiem, że spotkanie na Camp Nou odbędzie się 18 marca, ale nie o godzinie 21:00, a tej, która teoretycznie zarezerwowana jest dla meczów o nieco mniejszym zainteresowaniu kibiców. Rewanż Barcelony z Newcastle rozpocznie się bowiem o godzinie 18:45.