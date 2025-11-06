Lewandowski już pogodzony z losem. Ten komunikat mówi wszystko. Koniec złudzeń

Prestiżowy plebiscyt FIFA organizowany jest od 2017 roku (pierwsze tytuły wręczono za rok 2016). To oznacza, że przed nami jubileuszowa 10. edycja. Po tytuł Piłkarza Roku sięgało do tej pory tylko pięciu zawodników.

Dwa pierwsze rozdania wygrał Cristiano Ronaldo. Jego wyczyn w latach 2020 i 2021 powtórzył Robert Lewandowski. Najwięcej tytułów na koncie ma jednak Lionel Messi - triumfował trzykrotnie. Laureatami są również Luka Modrić oraz - jako zwycięzca ubiegłoroczny - Vinicius Junior.

W bieżącej edycji żaden z wyżej wymienionych nie powtórzy indywidualnego sukcesu, ponieważ w komplecie zostali pominięci na liście nominowanych (patrz niżej).

FIFA wybiera najlepszych. Lewandowski, Szczęsny i Pajor na liście nominowanych

Zwraca uwagę fakt, że tym razem wskazano tylko jednego piłkarza Realu Madryt, podczas gdy w ubiegłym roku było ich aż sześciu. Jedynakiem jest Kylian Mbappe. Obok niego widnieją nazwiska trzech graczy Barcelony - tercet tworzą Pedri, Raphinha i Lamine Yamal.

W plebiscycie nie brakuje polskich wątków. Lewandowski ma szanse wskoczyć do Jedenastki Roku, a Wojciech Szczęsny jest wśród pretendentów do miana Bramkarza Roku. Z kolei Ewa Pajor liczy na główną nagrodę w kategorii żeńskiej.

Wyboru najlepszych z najlepszych dokonują selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze oraz kibice. Głosowanie potrwa do 28 listopada. Internauci oddają głos za pośrednictwem strony Fifa.com.

