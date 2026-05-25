Lewandowski już po rozmowach. Trener odkrywa karty: "Fantastyczny transfer"

Robert Lewandowski ronił łzy w dwóch ostatnich kolejkach sezonu La Liga. Najpierw nie ukrywał wzruszenia, żegnając się z publicznością na Camp Nou. A w miniony weekend dał upust emocjom, gdy zamykał hiszpański okres kariery wyjazdowym meczem z Valencią.

Zakończył tak, jak zaczął - czyli bramką. W barwach "Dumy Katalonii" zdobył ich łącznie 120. Ale wciąż czuje snajperski zew. Kolejne gole zdobywać ma już na innym kontynencie.

Robert Lewandowski otwiera nowy etap kariery. W USA przeprowadził już pierwsze rozmowy

Gdzie zagra polski snajper w nowym sezonie? Do tej pory opieraliśmy się wyłącznie na spekulacjach i nieoficjalnych doniesieniach. Arabia Saudyjska albo Stany Zjednoczone - tyle wiemy na teraz.

Z Półwyspu Arabskiego jak na razie nie doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska żadnego z gigantów Saudi Pro League. Tymczasem z USA napłynęło właśnie potwierdzenie, że operacja pozyskania "Lewego" została już zainicjowana. Głos w tym temacie zabrał trener Chicago Fire, Gregg Berhalter.

- Przede wszystkim nie wierzę, że nie ma innych ofert. To wydaje się naprawdę trudne do uwierzenia. Jestem pewien, że piłkarz jego kalibru musi mieć jakieś oferty. Jeśli chodzi o naszą komunikację, to mieliśmy jej sporo. Zarówno z nim, jak i jego otoczeniem - stawia sprawę jasno 52-letni szkoleniowiec, odpowiadając na pytanie korespondenta "Przeglądu Sportowego".

- Mogę swobodnie mówić, bo Lewandowski nie jest już graczem Barcelony albo nie będzie jej graczem w przyszłym tygodniu. To jest ktoś, kogo chcemy ściągnąć. Myślimy, że zarówno polska społeczność, ale nie tylko, cała społeczność Chicago jest za tym transferem. Uważamy, że to fantastyczny transfer dla klubu, dla miasta i ligi - dodaje Berhalter.

Czy dla "Lewego" możliwość gry przed polskimi kibicami będzie istotnym kryterium wyboru? Szacuje się, że w Chicago i na jego przedmieściach mieszka obecnie od 700 tys. do miliona naszych rodaków. To czyni z nich jedno z największych skupisk polonii na świecie.

- Gracz na tak wysokim poziomie może tylko wzmocnić nasz zespół i potencjał. Mamy już naprawdę silną, ofensywną drużynę, a jego dołączenie może nas tylko wzmocnić jeszcze bardziej - kwituje Berhalter.

Na przeszkodzie mogą jednak stanąć względy geograficzne. Podróż z Arabii Saudyjskiej do Polski trwa 5-6 godzin, ze wschodniego wybrzeża USA - blisko 10. Do tego dochodzi zmiana strefy czasowej.

Wszystko to jednak straci na znaczeniu, jeśli decyzja oprze się wyłącznie o finanse. Tu Amerykanie w starciu z szejkami pozostają bez szans. Berhalter ma tego pełną świadomość, ale - jak widzimy - wierzy, że MLS nie jest w tym wyścigu skazana na porażkę.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP





DJB: Sieciówka - 25.05.26 [WIDEO] POLSAT GO