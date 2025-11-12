Lewandowski już po badaniach. Lekarze błagają o rozsądek. Jest oficjalny apel
Przebywający na zgrupowaniu kadry Robert Lewandowski odwiedził w środę mobilny gabinet urologiczny. Kapitan reprezentacji Polski czuje się dobrze, ale poddał się badanom profilaktycznym w ramach akcji Movember. Jednocześnie dał dobry przykład i zachęcił do tego innych. W jego ślady poszli piłkarze reprezentacji, a także część dziennikarzy. Listopad to miesiąc edukacji o nowotworach gruczołu krokowego i jądra.
- W sporcie uczymy się walczyć. Dbać o ciało, o formę. Prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie - te słowa Robert Lewandowski wypowiedział w ubiegłym tygodniu, biorąc udział w promocyjnym klipie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
- Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie - zachęcał kapitan drużyny narodowej.
Robert Lewandowski apeluje i daje dobry przykład. Akcja Movember może uratować życie
Movember to akacja organizowana co miesiąc w listopadzie. Jej celem jest podniesienie poziomu edukacji i świadomości na temat nowotworów urologicznych. Ten problem dotyczy już chłopców od 15. roku życia. A także mężczyzn w każdym wieku.
Lewandowski, przebywający obecnie w Warszawie na zgrupowaniu reprezentacji, nie rzucał słów na wiatr. W środę, krótko po konferencji prasowej z jego udziałem, odwiedził mobilny gabinet urologiczny. Poddał się w nim badaniom profilaktycznym.
Wcześniej snajper Barcelony zwrócił się w niecodzienny sposób do dziennikarzy. - Ja mam jeszcze do dziennikarzy apel: pokażcie jaja. A tak naprawdę to zapraszam was serdecznie na badania do "jajowozu", który jest tutaj pod hotelem, żebyśmy się przebadali. Ja też idę i zachęcam was bardzo. Mam nadzieję, że też skorzystacie z tego - powiedział poważnym tonem "Lewy"
Codziennie średnio u trzech mężczyzn w Polsce diagnozuje się raka jądra. Nowotwór prostaty - u blisko 50. Lekarze nieustannie proszą o odpowiedzialność za własne zdrowie. Wczesne wykrycie zmian ma zasadnicze znaczenie dla procesu leczenia, które często gwarantuje powrót do zdrowia.