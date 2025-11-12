Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski już po badaniach. Lekarze błagają o rozsądek. Jest oficjalny apel

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Przebywający na zgrupowaniu kadry Robert Lewandowski odwiedził w środę mobilny gabinet urologiczny. Kapitan reprezentacji Polski czuje się dobrze, ale poddał się badanom profilaktycznym w ramach akcji Movember. Jednocześnie dał dobry przykład i zachęcił do tego innych. W jego ślady poszli piłkarze reprezentacji, a także część dziennikarzy. Listopad to miesiąc edukacji o nowotworach gruczołu krokowego i jądra.

Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana Urbana
Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana UrbanaPiotr NowakPAP

- W sporcie uczymy się walczyć. Dbać o ciało, o formę. Prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie - te słowa Robert Lewandowski wypowiedział w ubiegłym tygodniu, biorąc udział w promocyjnym klipie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

- Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie - zachęcał kapitan drużyny narodowej.

Robert Lewandowski apeluje i daje dobry przykład. Akcja Movember może uratować życie

Movember to akacja organizowana co miesiąc w listopadzie. Jej celem jest podniesienie poziomu edukacji i świadomości na temat nowotworów urologicznych. Ten problem dotyczy już chłopców od 15. roku życia. A także mężczyzn w każdym wieku.

Lewandowski, przebywający obecnie w Warszawie na zgrupowaniu reprezentacji, nie rzucał słów na wiatr. W środę, krótko po konferencji prasowej z jego udziałem, odwiedził mobilny gabinet urologiczny. Poddał się w nim badaniom profilaktycznym.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona publikuje wideo. Lewandowski wszystkiemu zaprzecza. Koronny dowód

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Wcześniej snajper Barcelony zwrócił się w niecodzienny sposób do dziennikarzy. - Ja mam jeszcze do dziennikarzy apel: pokażcie jaja. A tak naprawdę to zapraszam was serdecznie na badania do "jajowozu", który jest tutaj pod hotelem, żebyśmy się przebadali. Ja też idę i zachęcam was bardzo. Mam nadzieję, że też skorzystacie z tego - powiedział poważnym tonem "Lewy"

    Codziennie średnio u trzech mężczyzn w Polsce diagnozuje się raka jądra. Nowotwór prostaty - u blisko 50. Lekarze nieustannie proszą o odpowiedzialność za własne zdrowie. Wczesne wykrycie zmian ma zasadnicze znaczenie dla procesu leczenia, które często gwarantuje powrót do zdrowia.

    Zobacz również:

    Virgil van Dijk ponownie znalazł się w Jedenastce Roku FIFPro. Robert Lewandowski może tylko wspominać złote lata 2020 i 2021
    Piłka nożna

    Lewandowski skreślony. Wypada z gry na dobre. Jest ostateczny komunikat

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport
      Piłkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 9 na tle boiska piłkarskiego i rozmytego tłumu na trybunach, unosi ramiona z otwartymi ustami, sprawiając wrażenie okazywania silnych emocji podczas meczu.
      Robert LewandowskiMarek Antoni IwanczukAFP
      Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelona z szeroko rozłożonymi ramionami świętuje zdobycie gola podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz fragment trybun stadionu.
      Robert LewandowskiLavandeira Jr.PAP
      Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, gestykuluje ręką podczas meczu piłkarskiego, widoczny rozmyty tłum w tle.
      Robert LewandowskiMARCEL VAN DORSTAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja