Lewandowski już odszedł, a Barcelona wkracza do akcji. Sensacyjny ruch

Kiedy Robert Lewandowski ogłosił, że nie będzie kontynuował swojej kariery w Barcelonie i wraz z końcem sezonu przestanie być zawodnikiem mistrzów Hiszpanii, wydawało się, że katalońska ekipa ma jakiś plan na to, jak szybko i skutecznie zastąpić Polaka. Nic bardziej mylnego.

Po tym, jak Real Madryt praktycznie zablokował transfer Juliana Alvareza, składając propozycję opiewająca za 150 mln euro, a Chelsea nie chce zaakceptować za Joao Pedro mniej niż 100 mln euro, Barca znalazła się pod ścianą.

Wydaje się, że właśnie jesteśmy świadkami przełomu w sprawie pozyskania następcy Roberta Lewandowskiego, chociaż transfer Karima Adeyemiego również nie będzie prosty do sfinalizowania. Jak donosi kataloński "Sport", Barcelona może poświęcić jednego ze swoich zawodników w ramach rozliczenia.

- Dortmund oczekuje za Adeyemiego 40 milionów euro, a Barça mogłaby włączyć do transakcji innych zawodników. Sprawa posuwa się naprzód dzięki uporowi Jorge Mendesa, który jest zdeterminowany, by tego lata doprowadzić do transferu tego skrzydłowego z Dortmundu - donoszą katalońskie media.

40 mln euro to i tak wysoka cena za piłkarza, którego umowa z obecnym klubem obowiązuje jeszcze tylko przez rok. Katalończycy mogą jednak skutecznie ją obniżyć i mają mieć nawet na to plan, bowiem BVB ma na liście życzeń dwóch zawodników Barcelony.

- Wcześniej latem mówiło się o zainteresowaniu Borussii Dortmund osobą Bardghjiego. Piłkarz chce odejść z powodu braku regularnych występów i dąży do zaistnienia w prestiżowym europejskim klubie walczącym o najwyższe trofea - a Borussia idealnie wpisuje się w ten profil. Innym zawodnikiem znajdującym się w kręgu zainteresowań klubu z Dortmundu jest Guille Fernández, ofensywny pomocnik Barça Atlètic, którego interesy również reprezentuje Jorge Mendes. Niemiecki klub sondował możliwość pozyskania go już podczas styczniowego okna transferowego - dodaje "Sport".

Wydaje się więc, że Barcelona ma wszystkie karty w rękach i transfer Niemca niedługo może zostać sfinalizowany. O ile nominalną pozycja Adeyemiego jest prawe skrzydło, to regularnie gra on również na lewej stronie oraz na "9". Wystawianie go właśnie tam, przy fakcie ściągnięcia już Anthony'ego Gordona wydaje się więc wysoce prawdopodobne.

Karim Adeyemi i Harry Kane TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatu AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Marta Kostyuk - Jasmine Paolini. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport