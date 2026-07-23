Lewandowski już nie zagra w takiej koszulce. Wyjątkowy trykot. Decyzja władz MLS

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W końcu doczekaliśmy się debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Polski napastnik zagrał od pierwszej minuty w wyjazdowym spotkaniu MLS z Interem Miami. Co warte uwagi, 37-latek pojawił się na murawie w dość wyjątkowej koszulce. A to wszystko ze względu na decyzję podjętą dwa lata temu przez władze amerykańskiej ligi, która ma wpływ na obowiązujące przepisy.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire z logotypem klubu; powiększenie sylwetki w stroju treningowym.
Robert Lewandowski podczas debiutu w Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Ze względu na odwołany mecz z Vancouver Whitecaps Robert Lewandowski musiał nieco dłużej czekać na swój debiut w barwach Chicago Fire. A że dzięki temu zdążył przed premierowym występem wziąć udział w większej liczbie jednostek treningowych, decyzja mogła być tylko jedna - 37-latek zaprezentował się przed nowymi kibicami od pierwszej minuty wyjazdowego starcia z Interem Miami.

Polak od samego początku spotkania znajdował się w centrum uwagi. Pod nieobecność wciąż wypoczywającego po mundialu Leo Messiego został - wraz z Luisem Suarezem po drugiej stronie boiska - największą gwiazdą spotkania. Dlatego też jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego realizator pokazał na ekranach właśnie "Lewego".

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Uwagę przyciągnąć mógł wówczas pewien drobny szczegół dotyczący trykotu Roberta Lewandowskiego, który różnił się nieco od pozostałych koszulek.

Inter Miami - Chicago Fire. Robert Lewandowski zadebiutował w wyjątkowej koszulce

Na stroju polskiego napastnika tuż nad logiem sponsora technicznego pojawiła się specjalna naszywka. Dlaczego? Wszystko ze względu na panujący w MLS zwyczaj, wedle którego w swoim premierowym meczu poszczególni zawodnicy noszą na koszulce napis: "Debut", podkreślający ten fakt.

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Władze MLS podjęły decyzję w tej sprawie już przed dwoma laty.

- Naszywki dla debiutantów w MLS będą noszone przez każdego zawodnika, który zadebiutuje - niezależnie od tego, czy będzie to nowy nabytek, czy wschodząca gwiazda ze szkółki danego klubu - począwszy od rozpoczęcia sezonu 2024. Naszywki zostaną umieszczone na koszulce każdego debiutanta w prawym górnym rogu klatki piersiowej. Po meczu naszywka zostanie zdjęta i umieszczona na specjalnej kolekcjonerskiej karcie - czytamy na oficjalnej stronie internetowej amerykańskich rozgrywek.

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