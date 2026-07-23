Ze względu na odwołany mecz z Vancouver Whitecaps Robert Lewandowski musiał nieco dłużej czekać na swój debiut w barwach Chicago Fire. A że dzięki temu zdążył przed premierowym występem wziąć udział w większej liczbie jednostek treningowych, decyzja mogła być tylko jedna - 37-latek zaprezentował się przed nowymi kibicami od pierwszej minuty wyjazdowego starcia z Interem Miami.

Polak od samego początku spotkania znajdował się w centrum uwagi. Pod nieobecność wciąż wypoczywającego po mundialu Leo Messiego został - wraz z Luisem Suarezem po drugiej stronie boiska - największą gwiazdą spotkania. Dlatego też jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego realizator pokazał na ekranach właśnie "Lewego".

Uwagę przyciągnąć mógł wówczas pewien drobny szczegół dotyczący trykotu Roberta Lewandowskiego, który różnił się nieco od pozostałych koszulek.

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Na stroju polskiego napastnika tuż nad logiem sponsora technicznego pojawiła się specjalna naszywka. Dlaczego? Wszystko ze względu na panujący w MLS zwyczaj, wedle którego w swoim premierowym meczu poszczególni zawodnicy noszą na koszulce napis: "Debut", podkreślający ten fakt.

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Władze MLS podjęły decyzję w tej sprawie już przed dwoma laty.

- Naszywki dla debiutantów w MLS będą noszone przez każdego zawodnika, który zadebiutuje - niezależnie od tego, czy będzie to nowy nabytek, czy wschodząca gwiazda ze szkółki danego klubu - począwszy od rozpoczęcia sezonu 2024. Naszywki zostaną umieszczone na koszulce każdego debiutanta w prawym górnym rogu klatki piersiowej. Po meczu naszywka zostanie zdjęta i umieszczona na specjalnej kolekcjonerskiej karcie - czytamy na oficjalnej stronie internetowej amerykańskich rozgrywek.

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News





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