Lewandowski już nie jest najlepszy na świecie. Wypadł poza pierwszą piątkę

Co roku angielski dziennik "The Guardian" publikuje listę najlepszych w jego opinii piłkarzy świata. W 2020 i 2021 roku triumfował Robert Lewandowski. Tym razem jednak nieco osunął się w tym rankingu i nie ma go nawet w najlepszej piątce. Pierwszą lokatę przyznano Lionelowi Messiemu, a dopiero 51. jest Cristiano Ronaldo.