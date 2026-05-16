Lewandowski już negocjował, nastąpił zwrot akcji. Rozmowy jednak wstrzymane

Jakub Rzeźnicki

Jak grom z jasnego nieba spadła na kibiców wczesnym sobotnim popołudniem wiadomość ze strony Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że po czterech sezonach opuszcza Barcelonę, potwierdzając tym samym wcześniejsze plotki. Typowano, że 37-latek przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jak wynika z najnowszych ustaleń, rozmowy zostały jednak wstrzymane.

Robert Lewandowski

Gdy tylko wczesnym popołudniem w sobotę Robert Lewandowski opublikował na Instagramie pożegnalną wiadomość do kibiców Barcelony, ci wyczekiwali już kolejnego, oficjalnego tym razem komunikatu ws. jego przyszłości. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że po czterech sezonach żegna się z "Dumą Katalonii", co wywołało potężne poruszenie niemal na całym świecie.

Lewandowski pożegnał się z Barceloną. Tak zareagowali koledzy

Lewandowskiego zdążyli już pożegnać koledzy z drużyny, jak również Hansi Flick. Trener wypowiadał się o snajperze w samych superlatywach. Zdradził przy okazji, kiedy zawodnik podjął decyzję o odejściu.

Chociaż w kolejce po Lewandowskiego już kilka tygodni temu ustawiło się wiele zainteresowanych klubów, na najwyższe oceniano szanse na transfer do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby gotowe były wręcz ozłocić "Lewego".

W tym kontekście prawdziwie przełomowe informacje przekazała redakcja "WP Sportowe Fakty". Jej dziennikarze ustalili, że Lewandowski już w lutym rozpoczął negocjacje z z Al HilalCo ciekawe, doszło do zwrotu akcji, a rozmowy zostały zerwane. 

Negocjacje wstrzymano, gdy wojska Izraela i USA zaatakowały Iran. Obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest rozwojowa, a wojna trwa. Należy przyznać wprost - jest tam obecnie zwyczajnie niebezpiecznie.

Niewykluczone, że kapitan Biało-Czerwonych wróci do rozmów z przedstawicielami Al Hilal, a transfer dojdzie jeszcze do skutku. Sytuacja jest rozwojowa, a czasu na podjęcie ostatecznej decyzji "Lewy" wciąż ma dużo.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Teraz dopiero zasypią go ofertami.
Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert Lewandowski
Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert Lewandowski
