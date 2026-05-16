Gdy tylko wczesnym popołudniem w sobotę Robert Lewandowski opublikował na Instagramie pożegnalną wiadomość do kibiców Barcelony, ci wyczekiwali już kolejnego, oficjalnego tym razem komunikatu ws. jego przyszłości. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że po czterech sezonach żegna się z "Dumą Katalonii", co wywołało potężne poruszenie niemal na całym świecie.

Chociaż w kolejce po Lewandowskiego już kilka tygodni temu ustawiło się wiele zainteresowanych klubów, na najwyższe oceniano szanse na transfer do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby gotowe były wręcz ozłocić "Lewego".

W tym kontekście prawdziwie przełomowe informacje przekazała redakcja "WP Sportowe Fakty". Jej dziennikarze ustalili, że Lewandowski już w lutym rozpoczął negocjacje z z Al Hilal. Co ciekawe, doszło do zwrotu akcji, a rozmowy zostały zerwane.

Negocjacje wstrzymano, gdy wojska Izraela i USA zaatakowały Iran. Obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest rozwojowa, a wojna trwa. Należy przyznać wprost - jest tam obecnie zwyczajnie niebezpiecznie.

Niewykluczone, że kapitan Biało-Czerwonych wróci do rozmów z przedstawicielami Al Hilal, a transfer dojdzie jeszcze do skutku. Sytuacja jest rozwojowa, a czasu na podjęcie ostatecznej decyzji "Lewy" wciąż ma dużo.

