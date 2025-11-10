Lewandowski już krytykowany. Kucharski ostro o jego podróży do USA. Szpileczka wbita

Wydawało się, że po niedzielnym zwycięstwie Barcelony 4:2 z Celtą Vigo i zanotowanym hat-tricku w tym starciu Robert Lewandowski uda się prosto do Warszawy, gdzie w poniedziałek startuje listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadrowicze mają stawić się w hotelu Double Tree by Hilton do godziny 18:00.

Okazuje się jednak, że w poniedziałek wśród zawodników, którzy otrzymali powołanie, zabraknie właśnie napastnika. Wszystko ze względu na nagłą podróż do Stanów Zjednoczonych. Wszystko stało się jasne po wpisie Anny Lewandowskiej w mediach społecznościowych.

- Wczoraj hat-trick, dziś Big Apple - napisała.

Do tego dodała także wspólną fotografię z mężem. Wtedy stało się jasne, że napastnik przebywa w Nowym Jorku, bowiem właśnie sformułowaniem "Wielkie Jabłko" nazywane jest to miasto. Takie wieści spowodowały, że w mediach zawrzało. Adam Sławiński, dziennikarz "Kanału Sportowego" przyznał, że jest to wielki skandal.

- To jest niewyobrażalny skandal moim zdaniem - powiedział.

Według ustaleń "Przeglądu Sportowego Onet" chodzi o wydarzenie "okołoświąteczne".

Kucharski skomentował podróż "Lewego"

Swoją opinią odnośnie podróży Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych podzielił się także Cezary Kucharski, czyli były agent piłkarza. Panowie dziś są dość mocno skonfliktowani i wciąż pozostają w sporze sądowym.

- Jaki znów skandal!? Dzień jak co dzień…Lewy uznał, że w towarzystwie małżonki Anny w podróży do USA lepiej przygotuje się do meczu z Holandią niż z selekcjonerem Janem Urbanem i piłkarzami reprezentacji - napisał.

Według różnych źródeł Robert Lewandowski do Warszawy wróci we wtorek, lecz z kadrą ma trenować dopiero w środę. W listopadzie "Biało-Czerwoni" rozegrają dwa mecze. W piątek zmierzą się z Holandią (14.11, godz. 20:45), a następnie w poniedziałek z Maltą (17.11, godz. 20:45). Oba spotkania odbędą się w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 10.11.2025. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski na meczu Polska - Mołdawia Marcin Golba AFP

Robert Lewandowski Salvador Sas PAP

Cezary Kucharski ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS East News