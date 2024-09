Lewandowski już dziś może przejść do historii. Polak czeka na przełamanie

"Lewy" przez wiele lat udowadniał, że należy do najlepszych napastników na świecie. Tak było w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium . W tym drugim zespole pobił rekord Bundesligi , gdy w jednym sezonie zdobył 41 bramek, o jedną więcej niż wynik legendarnego Gerda Müllera .

Po wszystkich sukcesach za naszą zachodnią granicą, Polak postanowił jednak zmienić otoczenie. Dwa lata temu przeniósł się do Barcelony , a Bawarczycy otrzymali 45 milionów euro.

La Liga. Robert Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców

Drugie rozgrywki nie były już tak udane dla naszego zawodnika, choć był w czołówce klasyfikacji snajperów z 19 golami, to musiał jednak oglądać plecy kilku konkurentów.

"To było bardzo ważne dla nas, aby zwyciężyć na wyjeździe. Zawsze najważniejsze są trzy punkty. Poza tym strzeliliśmy pięć goli. W okresie, kiedy gramy co trzy dni, najważniejsza jest wygrana. Jest to trudne, ale jesteśmy przygotowani i pojedynki jak ten są przykładem, że pomimo rotacji, tworzymy zespół" - powiedział w rozmowie z DAZN.