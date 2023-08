Lewandowski jest niemożliwy, błyskawiczny gol Polaka. Huknął aż miło

Robert Lewandowski strzelił kolejnego gola w barwach FC Barcelona! Kapitan reprezentacji Polski rewelacyjnie rozpoczął towarzyski mecz z Tottenhamem o Puchar Gampera, trafiając do siatki już w trzeciej minucie. "Lewy" pokonał bramkarza widowiskowym wolejem, uderzając piłkę co sił lewą nogą z ostrego kąta. Asystę przy jego trafieniu zanotował brazylijski skrzydłowy Raphinha, zwodząc wcześniej próbującego go zatrzymać obrońcę "Kogutów".