Lewandowski jest już w Hiszpanii! Stamtąd ma wylecieć do USA

Saga z transferem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Polak wczoraj oficjalnie został ogłoszony jako nowy zawodnik FC Barcelona.

Kapitan polskiej reprezentacji jest już w Hiszpanii - podaje tamtejszy dziennikarz Gerard Romero. Lewandowski został uchwycony na lotnisku w Majorce.

Robert Lewandowski wyleci z Hiszpanii do USA

Stamtąd były piłkarz Bayernu Monachium ma udać się do Madrytu, skąd z kolei wyleci do Miami. "Duma Katalonii" w najbliższym czasie będzie przygotowywać się do nowego sezonu właśnie w USA.

Na miejscu Lewandowski ma przejść jeszcze badania medyczne.

Co ciekawe, do debiutu Lewandowskiego w Barcelonie może dojść już 24 lipca w starciu z... Realem Madryt. Oba kluby zagrają towarzysko podczas torunee po Stanach, spotykając się w Las Vegas.