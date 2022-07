Lewandowski jest już na Florydzie. Zwrócił się do kibiców z budki ratowniczej!

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jest już na Florydzie, gdzie na przedsezonowym przebywa zespół Barcelony, do którego ma dołączyć po transferze z Bayernu Monachium. Polski piłkarz w nagraniu wideo wyraził zadowolenie, że przenosi się do tego klubu. "Forca Barca!" - podsumował. Zdziwić mogło miejsce nagrania - budka ratownicza nad brzegiem oceanu. To może być ukryty przekaz, że Polak "uratuje" Barcelonę i przywróci ją na szczyt światowego futbolu.

