"Lewandowski jest bardzo osamotniony". Hiszpanie nie mają złudzeń

Zespół FC Barcelony w ostatnim czasie przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do startu sezonu. Znany hiszpański dziennik "Marca" postanowił podsumować pobyt Barcy za oceanem i wypunktować kilka wniosków, jakie narzucają się po tym zgrupowaniu. Przede wszystkim hiszpańscy dziennikarze wskazują, że przygoda Blaugrany w Stanach Zjednoczonych i mecze tam rozegrane pozwoliły zwrócić uwagę na pewne braki, jakie wciąż ma kadra "Dumy Katalonii".

"Marca" o "samotności" Roberta Lewandowskiego

A to nie koniec problemów. "Marca" wskazuje też, że Lewandowskiemu przydałby się boiskowy kompan, którym w poprzednim sezonie był przede wszystkim Ousmane Dembele. Teraz Francuz ma się przenieść do PSG, a "Lewy" może zostać bez dostawcy asyst.

Dziennikarze zaznaczają jednak, że taki potencjalny boiskowy partner Polaka niekoniecznie musi być pozyskany z zewnątrz. Można go też wykreować spośród zawodników już przebywających w zespole. "Trzeba go tylko znaleźć" - wskazują. A to zadanie dla Xaviego Hernandeza.