Lewandowski jednak ze "Złotą Piłką"? Nie ma wątpliwości. "Wyszli na durnia"

Czy tak się rzeczywiście stanie zobaczymy w przyszłości. Na razie Polak jest wyśmienitej formie w tym sezonie w barwach FC Barcelona , dla której strzelił już 17 goli i znalazł się na czele zestawienie odnoszącego się już do kolejnej edycji "Złotej Piłki" . Ten ranking niedawno przedstawił serwis goal.com .

Robert Lewandowski na czele rankingu do "Złotej Piłki"

"Po tym jak Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście kandydatów do zdobycia "Złotej Piłki" w 2024 roku, wydawało się, że długie i dotychczas bezowocne starania Polaka o tę nagrodę dobiegły końca. Jednak po ponownym spotkaniu w Barcelonie ze swoim byłym trenerem Bayernu, Hansim Flickiem, 36-latek jakby odmłodniał i ponownie stał się najpotężniejszą dziewiątką w Europie " - napisano w uzasadnieniu.

"Wiek może jeszcze dogonić weterana w nadchodzących miesiącach, a niezaprzeczalnie we własnej drużynie jest kilku innych graczy, którym także warto się przyglądać, nie mówiąc już o rywalach Barcelony, ale Lewandowski, dzięki tak dobremu rozpoczęciu sezonu, zgłosił akces na powrót do rywalizacji o 'Złotą Piłkę' " - dodano.

"To nagroda dla całej hiszpańskiej piłki nożnej. Jest tak wielu moich rodaków, którzy zasłużyli na to trofeum, a go nie otrzymali" - powiedział Rodri, wymieniając Xaviego Hernandeza, Andresa Iniestę czy Sergio Busquetsa.