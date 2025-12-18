Lewandowski jednak tuż przed Mbappe. Policzono jeszcze raz dokładnie. Rewelacja

Jeszcze przed podpisaniem kontraktu z Robertem Lewandowskim szefowie Barcelony wiedzieli, że wpływy ze sprzedaży oficjalnych koszulek z nazwiskiem Polaka wygenerują niebagatelny dochód. Latem 2022 roku na Camp Nou zjawiał się przecież jeden z najlepszych napastników świata.

Sytuacja dzisiaj? Mimo że "Lewy" ma już na karku 37 lat nadal utrzymuje się w TOP 3 najpopularniejszych piłkarzy na rynku europejskim. Miarą wielkości jest w tym przypadku struktura sprzedanych koszulek z nazwiskiem poszczególnych graczy. Stosowny ranking publikuje hiszpańska "Marca".

Barcelona i reszta świata. Trzej najpopularniejsi piłkarze związani są z Camp Nou. Lewandowski w ścisłej czołówce

Tylko czterej piłkarze w roku 2025 "sprzedali" co najmniej milion koszulek. Ranking otwiera rewelacyjny Lamine Yamal, 18-letnia perła Barcelony. Kibice nabyli aż 1,32 mln trykotów z jego nazwiskiem. Tuż za nim sklasyfikowany jest Lionel Messi (1,28 mln), a podium zamyka Lewandowski (1,11 mln).

Polak wyprzedza Kyliana Mbappe (1,02 mln), z którym w poprzednim sezonie niemal do samej mety toczył batalię o tytuł króla strzelców La Liga. W bieżącym cyklu rywalizacja nie jest już tak wyrównana. Po 17 ligowych kolejkach Francuz ma na koncie 17 goli, "Lewy" na razie tylko osiem.

W czołowej "10" znalazło się trzech weteranów. Oprócz Messiego i Lewandowskiego do zestawienia załapał się również Cristiano Ronaldo. Fani Portugalczyka, grającego obecnie w saudyjskim Al-Nassr, nabyli 925 tys. koszulek z jego nazwiskiem.

Z kolei Harry Kane - następca RL9 w Bayernie Monachium i typowany na sukcesora również w Barcelonie - plasuje się na pozycji numer 9. Liczba sprzedanych trykotów: 867 tys.

Piłkarze generujący w Europie największe dochody ze sprzedaży koszulek (TOP 5):

1. Lamine Yamal (FC Barcelona) - 1,32 mln sprzedanych sztuk

2. Lionel Messi (Inter Miami) - 1,28 mln

3. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 1,11 mln

4. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 1,02 mln

5. Vinicius Junior (Real Madryt) - 0,99 mln

Dembele i Bonmati zwycięzcami nagród FIFA Best Player Awards 2025 © 2025 Associated Press

Lamine Yamal Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP