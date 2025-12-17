Lewandowski jednak skreślony. Hiszpanie są już pewni. Ujawniono prawdziwy powód

- Szukali domu dla Roberta Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach - te słowa przed dwoma dniami wypowiedział Marek Jóźwiak w Kanale Sportowym. Temat błyskawicznie podchwyciły media polskie i hiszpańskie.

Kto szukał domu dla "Lewego"? Rzekomo Inter Miami. Na Polaka najbliższego lata podobno czekał na Florydzie dwuletni kontrakt. A na przeprowadzkę do USA miał namawiać naszego snajpera sam Lionel Messi.

Hiszpanie "kasuję" przeprowadzkę Lewandowskiego do Miami. Twarde weto miał postawić Beckham

Większość serwisów ograniczyła się do powielenia informacji o zainteresowaniu Lewandowskim ze strony Interu Miami. Krok dalej poszli dziennikarze katalońskiego "Sportu". Przeprowadzili własne dochodzenie w tej sprawie i szybko ustalili kluczowe fakty.

Jak czytamy, Polak nie trafi po trwającym sezonie do klubu z Florydy, ponieważ zgody nie wyraża na to David Beckham. Założyciel i jeden ze współwłaścicieli Interu uważa, że Lewandowski to napastnik o takim samym profilu co Luis Suarez. A ponieważ Urugwajczyk nie zamierza jeszcze kończyć kariery, o angażu polskiego snajpera nie ma mowy.

Obecny kontrakt "Lewego" z Barceloną zachowuje ważność do 30 czerwca 2026 roku. Co potem? Wiadomo tylko, że piłkarz chciałby zostać na kolejny rok. Mistrzowie Hiszpanii zachowują jednak dystans w tym temacie.

"Barca" nie wyklucza prolongaty umowy z Lewandowskim. Muszą być jednak spełnione przynajmniej dwa warunki. Po pierwsze - piłkarz musi zgodzić się na redukcję pensji nawet o 50 proc. Po drugie - jego sportowa forma nie może ulec załamaniu najbliższej wiosny.

Jeśli kapitan polskiej kadry nie będzie mógł zostać w ekipie "Blaugrany", na pewno nie zawiesi butów na kołku. Chce pograć jeszcze w piłkę przynajmniej 2-3 lata. W grę wchodzą przenosiny do Serie A, na Półwysep Arabski lub... do MLS.

Jka informuje BBC, Lewandowski znalazł się na liście życzeń Chicago Fire. Miało już dojść do wstępnych rozmów. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

