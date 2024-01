Lewandowski jednak przyjął "suszarkę" w szatni? Trener Barcelony się wygadał

Do wspomnianej sytuacji doszło w przerwie ligowego meczu FC Barcelona z Almerią. Podopieczni Xaviego Hernandeza ostatecznie wygrali tamto spotkanie 3:2, a Robert Lewandowski zanotował asystę przy jednym z goli Sergiego Roberto.

Do przerwy FC Barcelona remisowała z Almerią 1:1. Taki wynik był absolutnie nie do przyjęcia, a styl gry "Dumy Katalonii" znów pozostawiał wiele do życzenia. Xavi Hernandez później zdradził, że w szatni odbył piłkarzami "najtrudniejszą rozmowę w swojej trenerskiej karierze".