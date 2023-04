Lewandowski jasno w kontekście reprezentacji. "Inni też muszą brać na siebie odpowiedzialność"

Lewandowski: Nie chciałem żałować, że nie sprawdziłem się gdzie indziej

Lewandowski: Inni zawodnicy muszą zacząć brać odpowiedzialność za reprezentację

Lewandowski odniósł się także do sytuacji reprezentacji Polski, podkreślając, że zdaje sobie sprawę, iż jej poczynania często są przez obserwatorów uzależniane od postawy jego, czy innych zawodników grających w najlepszych klubach . Zwrócił jednak uwagę, że w kadrze znajduje się spora grupa zawodników i nadchodzi czas, by także inni zaczęli brać odpowiedzialność za jej wyniki .

"Zdaję sobie sprawę, że jestem trochę ofiarą własnego sukcesu. Wiele osób patrzy na reprezentację Polski przez pryzmat mnie, czy innych zawodników grających w topowych klubach. Jest nas jednak znacznie więcej. Robimy co w naszych siłach, sukcesów czasem brakuje, ale dajemy z siebie maksimum możliwości. (...) Mecze i bramki w kadrze to wielki powód do dumy, ale nie czuję się nasycony. (...) Nadszedł czas na to, by coraz większa liczba zawodników zaczęła brać odpowiedzialność za tę reprezentację" - podsumował.