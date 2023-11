Lewandowski jak... San Marino. Wstydliwy wynik kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski ma za sobą absolutnie fatalne eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Kapitan naszej kadry w kwalifikacjach do tego prestiżowego turnieju strzelił zaledwie trzy gole. To wynik, którego przed rozpoczęciem kwalifikacji nikt się nie spodziewał. Trzeba przyznać, że jest to wstydliwy rezultat, biorąc pod uwagę, że tyle samo bramek udało się uzbierać... San Marino.