Lewandowski jak Maradona! Po 40 latach historia się powtarza

W 1982 roku Argentyńczyk przeniósł się do "Dumy Katalonii" z Boca Juniors. Włodarze klubu interesowali się filigranowym zawodnikiem już cztery lata wcześniej, ale ówczesny trener Lucien Muller odrzucił tę kandydaturę. Dwa lata później na transfer nie zgodziła się z kolei argentyńska federacja, a także wojskowa dyktatura. Maradona musiał zostać w ojczyźnie aż do mundialu w 1982 roku. Dopiero po mistrzostwach świata Barcelona mogła zrealizować cel i ściągnąć - cieszącego się już wówczas statusem gwiazdy - piłkarza do siebie.

Za Maradonę zapłacono trzy miliony funtów, co w latach 80. było kwotą zawrotną. Piłkarz zadebiutował na Camp Nou 26 sierpnia 1982 roku w Pucharze Gampera. Wówczas rozgrywany był on w formule turniejowej - dwa półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce. Po raz pierwszy w historii Katalończycy przegrali oba spotkania i zajęli ostatnie miejsce. Najpierw przegrali z brazylijskim SC Internacional, a później z niemieckim FC Koeln.

Puchar Gampera: Robert Lewandowski zadebiutuje na Camp Nou

Po 40 latach nowy gwiazdor znów zadebiutuje w Pucharze Gampera. Historia - pod pewnymi względami - zatacza koło. Choć Barcelona nie musiała bowiem czekać na Polaka latami, to jednak negocjacje również przeciągały się przez długie miesiące. Lewandowski stoczył wyczerpującą wojnę medialną z włodarzami Bayernu Monachium, którzy za wszelką cenę chcieli pokazać, że żaden zawodnik nie może być większy niż klub. Ostatecznie obie strony zrozumiały jednak, że rozstanie jest najrozsądniejszym posunięciem. 16 lipca transfer stał się faktem, a kilka dni później Lewandowski rozpoczął treningi z nowym zespołem.

Na Camp Nou polski napastnik po raz pierwszy pokazał się kibicom w piątek 5 sierpnia. Wówczas odbyła się oficjalna prezentacja piłkarza, podczas której Lewandowski popisał się kilkoma trickami. W niedzielę najprawdopodobniej zadebiutuje natomiast w meczu na legendarnym barcelońskim stadionie. Choć to wciąż spotkanie nieoficjalne, to jednak o dużej wartości historycznej. Puchar Gampera po raz pierwszy odbył się bowiem w 1966 roku. Jego pomysłodawcą był ówczesny prezydent klubu Enric Llaudet. Nazwa pucharu to hołd złożony jednemu z pionierów futbolu, Joanowi Gamperowi. Choć urodził się w Szwajcarii, w 1899 roku postanowił założyć klub piłkarski w Barcelonie. W kolejnych latach wspomagał go finansowo, a także kilkukrotnie pełnił funkcję prezydenta. Oprócz tego był również piłkarzem FC Barcelona.

Puchar Gampera: O której mecz, gdzie oglądać?

UNAM Pumas jest pierwszym od czterech lat klubem spoza Europy, który zmierzy się z FC Barcelona w Pucharze Gampera. W ostatnich trzech latach Katalończycy podejmowali kolejno: Arsenal, Elche i Juventus.

Początek meczu FC Barcelona - UNAM Pumas w niedzielę o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia