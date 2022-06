"Lewandowski idzie do Barcelony, żeby udowodnić, że jest lepszy od Benzemy"

"Na pewno tak Robert, jak Barcelona będą walczyli o ten transfer. I myślę, że im się uda" - powiedział Kucharski. "Lewandowski musi naciskać na Bayern, by zwolnili go z kontraktu. Szefowie klubu z Bawarii od początku wiedzieli, że on chce zagrać kiedyś w La Liga. Niemcy, Hiszpania, USA - taki był jego plan.

Kucharski dodał, że Lewandowski to profesjonalista traktujący futbol jako swój zawód. "Ma ambicję udowodnić, że jest teraz najlepszą dziewiątką na świecie" - powiedział. "Idzie do Barcelony, by pokazać, że jest lepszy od Benzemy".

Kucharski: - Barcelona i Real są na tym samym poziomie

W ostatniej edycji plebiscytu "Złota Piłka 2021" Lewandowski był drugi za Leo Messim. Karim Benzema zajął wtedy czwartą pozycję. Kolejną Francuz zapewne wygra - był gwiazdą Realu Madryt, który sięgnął po podwójną koronę. Beznema został najlepszym strzelcem La Liga i Champions League. Ale to Lewandowski wywalczył "Złotego Buta" dla najlepszego strzelca lig europejskich.

Barcelona jest w ostatnich latach w kryzysie sportowym i ekonomicznym. Potrzebuje Lewandowskiego, by aspirować do powrotu do europejskiej czołówki. "Dla mnie Barcelona i Real są na tym samym poziomie" - skomentował Kucharski.

