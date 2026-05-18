Lewandowski i żona razem "ogłosili" w środku nocy. Koniec pięknej historii

Właśnie domyka się ważny, trwający prawie cztery lata, rozdział w niesamowitej karierze Roberta Lewandowskiego. W niedzielę 17 maja Polak rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou. Gdy schodził z murawy, żegnały go gromkie brawa i okrzyki. Owację na stojąco zgotował mu m.in. prezes "Dumy Katalonii" Joan Laporta.

Tymczasem po ostatnim gwizdku sędziego "Lewy" chwycił za mikrofon i zwrócił się do obecnych na stadionie fanów. "Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze uczucie względem mnie było niesamowite. Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko" - mówił, dorzucając jeszcze podziękowania dla kolegów z drużyny i dla wszystkich pracujących w klubie.

Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy

Przez ten cały czas trudno było nie dostrzec u piłkarza wielkiego wzruszenia. Podobne emocje zawładnęły jego żoną. Anna nie kryła łez. Po wszystkim para zamieściła wspólny wpis w mediach społecznościowych.

Najnowszy wpis Roberta i Anny Lewandowskich. Tuż po pożegnaniu na Camp Nou

Po sieci krążą nagrania, na których udokumentowano emocjonalną reakcję Anny Lewandowskiej wychodzącej naprzeciw schodzącemu z boiska mężowi. Towarzyszyły jej córki: Klara i Laura. Zalana łzami żona "Lewego" w pewnym momencie wpadła w ramiona Roberta. Wówczas i jemu trudno było utrzymać emocje na wodzy.

Rozwiń

Po wszystkim, około 1 w nocy, na profilach w mediach społecznościowych Roberta i Anny Lewandowskich pojawił się jeden ten sam wpis. Jest nim zdjęcie, na którym widać, jak przytuleni małżonkowie wspólnie schodzą z murawy Camp Nou. To bardzo wymowny obrazek. Pokazuje, że całą katalońską przygodę od początku do końca odbyli razem, będąc dla siebie nawzajem ogromnym wsparciem.

Rozwiń

Anna Lewandowska nieraz podkreślała, że w Barcelonie znalazła swoje miejsce na ziemi. "Na co dzień jestem w Hiszpanii i stamtąd pracuję, i prowadzę też biznes tam. (...) Kocham Barcelonę, kocham Hiszpanię, czujemy się tam wyśmienicie. Moje dzieci kochają szkołę tam. Tak naprawdę samo życie jest piękne" - podsumowywała niedawno w "Dzień dobry TVN".

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou MATTHIEU MIRVILLE AFP

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski na Camp Nou Pedro Salado Getty Images

Robert Lewandowski, z żoną Anną u boku, pożegnał się z Camp Nou Pedro Salado Getty Images

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport