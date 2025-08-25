Lewandowski i trzech innych na liście. Hiszpanie ogłaszają. Wbrew Flickowi

Uraz, którego Robert Lewandowski nabawił się tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu La Liga, sprawił, że Polak nie tylko nie był w stanie wystąpić podczas pierwszej kolejki Primera Division z RCD Mallorca, ale również większość meczu z Levante UD oglądał z ławki rezerwowych.

Ostatecznie były kapitan reprezentacji Polski wszedł na boisko na ostatni kwadrans, zmieniając Alejandro Balde i wzmacniając siłę ataku. Dwa dni po spotkaniu, o Polaku znów zrobiło się głośno w tamtejszej prasie.

Lewandowski, Ferran, Pedri i Pena. W Hiszpanii głośno o Polaku. Wbrew decyzji Hansiego Flicka

Okazuje się, że Lewandowski nie ma zamiaru się oszczędzać i zaraz z kilkoma innymi zawodnikami, widziany był w ośrodku sportowym Barcelony w poniedziałek 25 sierpnia. Nie było w tym niczego nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że trener Hansi Flick dał swoim piłkarzom dwa dni przerwy, aby ci odpoczęli po starciu z Levante i z naładowanymi bateriami zaczęli szykować się do starcia z Rayo Vallecano, które odbędzie się w ostatni dzień miesiąca.

- Lewandowski, Ferran, Pedri i Iñaki Peña to zawodnicy pierwszego składu, którzy trenowali dziś rano w dzień wolny. Polak nadal pracuje nad odzyskaniem rytmu po przerwie spowodowanej bólem mięśni. - czytamy na łamach katalońskiego "Sportu".

Stawka, jak można się domyślić, jest bardzo wysoka, bowiem Ferran Torres doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w pełni sprawny Robert Lewandowski jest w stanie błyskawicznie wygryźć go z pierwszego składu.

- Nie wiadomo, kto wyjdzie na boisko w pierwszym składzie z numerem 9. Ferran, który strzelił dwa gole w dwóch meczach, rywalizuje z Lewandowskim, który jeszcze nie zadebiutował w tym sezonie - dodają Hiszpanie.

W całym zestawieniu najbardziej dziwić może nazwisko Iñaki Peña. Hiszpański bramkarz po tym, jak zarejestrowany został Joan Garcia, raczej nie ma co liczyć na występ w nowym sezonie, a z kolei brak dopuszczenia do rozgrywek Wojciecha Szczęsnego sprawia, że Barcelona nie może pozwolić mu odejść, zostając z tylko jednym zarejestrowanym bramkarzem.

