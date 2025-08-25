Lewandowski i trzech innych na liście. Hiszpanie ogłaszają. Wbrew Flickowi
Piłkarze Barcelony po pierwszym meczu nowego sezonu, byli blisko potknięcia się w starciu z Levante, bowiem rozstrzygająca bramka padła tuż przed ostatnim gwizdkiem. Polscy fani długo musieli czekać, aż na boisku pojawi się Robert Lewandowski, a teraz w katalońskich mediach znów zrobiło się o Polaku. Okazuje się, że były kapitan reprezentacji Polski znalazł się na krótkiej, czteroosobowej liście, która postanowiła nie brać pod uwagę polecenia Hansiego Flicka.
Uraz, którego Robert Lewandowski nabawił się tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu La Liga, sprawił, że Polak nie tylko nie był w stanie wystąpić podczas pierwszej kolejki Primera Division z RCD Mallorca, ale również większość meczu z Levante UD oglądał z ławki rezerwowych.
Ostatecznie były kapitan reprezentacji Polski wszedł na boisko na ostatni kwadrans, zmieniając Alejandro Balde i wzmacniając siłę ataku. Dwa dni po spotkaniu, o Polaku znów zrobiło się głośno w tamtejszej prasie.
Lewandowski, Ferran, Pedri i Pena. W Hiszpanii głośno o Polaku. Wbrew decyzji Hansiego Flicka
Okazuje się, że Lewandowski nie ma zamiaru się oszczędzać i zaraz z kilkoma innymi zawodnikami, widziany był w ośrodku sportowym Barcelony w poniedziałek 25 sierpnia. Nie było w tym niczego nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że trener Hansi Flick dał swoim piłkarzom dwa dni przerwy, aby ci odpoczęli po starciu z Levante i z naładowanymi bateriami zaczęli szykować się do starcia z Rayo Vallecano, które odbędzie się w ostatni dzień miesiąca.
- Lewandowski, Ferran, Pedri i Iñaki Peña to zawodnicy pierwszego składu, którzy trenowali dziś rano w dzień wolny. Polak nadal pracuje nad odzyskaniem rytmu po przerwie spowodowanej bólem mięśni. - czytamy na łamach katalońskiego "Sportu".
Stawka, jak można się domyślić, jest bardzo wysoka, bowiem Ferran Torres doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w pełni sprawny Robert Lewandowski jest w stanie błyskawicznie wygryźć go z pierwszego składu.
- Nie wiadomo, kto wyjdzie na boisko w pierwszym składzie z numerem 9. Ferran, który strzelił dwa gole w dwóch meczach, rywalizuje z Lewandowskim, który jeszcze nie zadebiutował w tym sezonie - dodają Hiszpanie.
W całym zestawieniu najbardziej dziwić może nazwisko Iñaki Peña. Hiszpański bramkarz po tym, jak zarejestrowany został Joan Garcia, raczej nie ma co liczyć na występ w nowym sezonie, a z kolei brak dopuszczenia do rozgrywek Wojciecha Szczęsnego sprawia, że Barcelona nie może pozwolić mu odejść, zostając z tylko jednym zarejestrowanym bramkarzem.