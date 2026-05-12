Lewandowski i Szczęsny znów na okładkach prasy, głośno o Polakach. "Dusze towarzystwa"
FC Barcelona wygrała w niedzielę "El Clasico" 2:0 - choć momentami wydawało się, że "wymiar kary" dla Realu Madryt mógłby być większy - i tym samym sięgnęła po drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Nazajutrz po meczu na ulicach stolicy Katalonii odbyła się wielka feta "Blaugrany", a swoistą rolę przewodnią w niej pełnili dwaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. To nie umknęło prasie z Półwyspu Iberyjskiego.
FC Barcelona w niedzielny wieczór ostatecznie przypieczętowała zdobycie drugiego z rzędu, a 29. w całej swej historii, mistrzostwa Hiszpanii - i dodatkowo zrobiła to w naprawdę wyjątkowych okolicznościach, bo pokonując 2:0 będący w kryzysie Real Madryt.
Trofeum za ligowy triumf zostało piłkarzom "Blaugrany" wręczone od razu, natomiast oficjalną fetę zorganizowano nazajutrz. W jej trakcie, jak się okazało, wyróżniającymi się postaciami zostali przy tym dwaj Polacy reprezentujący bordowo-granatowe barwy.
Szczęsny i Lewandowski w centrum uwagi. Polacy rozkręcili imprezę po zdobyciu mistrzostwa
Fakt ten nie umknął hiszpańskim dziennikom sportowym - i tak "Mundo Deportivo" napisało np. na pierwszej stronie: "Ze Szczęsnym i Lewandowskim na czele autobusu piłkarze obiecali powrót do triumfowania w Lidze Mistrzów".
Krok dalej poszedł "As", który nazwał biało-czerwony duet "Animatorami fiesty". "Lewandowski, prawdopodobnie przeżywający swoją ostatnią paradę z Barceloną i jego rodak Szczęsny, z e-papierosem w ręku, byli duszami towarzystwa, zajadając się lodami, pizzą i hamburgerami" - czytamy w serwisie internetowym madryckiej gazety.
Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą jeszcze fotografie - na "jedynce" dziennika "Sport" widać doskonale miejsce, z którego Polacy rozkręcali imprezę na barcelońskich ulicach:
Primera Division: Barcelona zakończy sezon w Walencji
Podopieczni Hansiego Flicka mają w tym sezonie do rozegrania jeszcze trzy mecze - Deportivo Alaves, Realem Betis oraz Valencią i niewykluczone, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dostaną w ich trakcie sporo minut na murawie. Kampania 25/26 zostanie oficjalnie zakończona 23 maja.