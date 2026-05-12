Lewandowski i Szczęsny znów na okładkach prasy, głośno o Polakach. "Dusze towarzystwa"

FC Barcelona w niedzielny wieczór ostatecznie przypieczętowała zdobycie drugiego z rzędu, a 29. w całej swej historii, mistrzostwa Hiszpanii - i dodatkowo zrobiła to w naprawdę wyjątkowych okolicznościach, bo pokonując 2:0 będący w kryzysie Real Madryt.

Trofeum za ligowy triumf zostało piłkarzom "Blaugrany" wręczone od razu, natomiast oficjalną fetę zorganizowano nazajutrz. W jej trakcie, jak się okazało, wyróżniającymi się postaciami zostali przy tym dwaj Polacy reprezentujący bordowo-granatowe barwy.

Szczęsny i Lewandowski w centrum uwagi. Polacy rozkręcili imprezę po zdobyciu mistrzostwa

Fakt ten nie umknął hiszpańskim dziennikom sportowym - i tak "Mundo Deportivo" napisało np. na pierwszej stronie: "Ze Szczęsnym i Lewandowskim na czele autobusu piłkarze obiecali powrót do triumfowania w Lidze Mistrzów".

Rozwiń

Krok dalej poszedł "As", który nazwał biało-czerwony duet "Animatorami fiesty". "Lewandowski, prawdopodobnie przeżywający swoją ostatnią paradę z Barceloną i jego rodak Szczęsny, z e-papierosem w ręku, byli duszami towarzystwa, zajadając się lodami, pizzą i hamburgerami" - czytamy w serwisie internetowym madryckiej gazety.

Rozwiń

Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą jeszcze fotografie - na "jedynce" dziennika "Sport" widać doskonale miejsce, z którego Polacy rozkręcali imprezę na barcelońskich ulicach:

Rozwiń

Primera Division: Barcelona zakończy sezon w Walencji

Podopieczni Hansiego Flicka mają w tym sezonie do rozegrania jeszcze trzy mecze - Deportivo Alaves, Realem Betis oraz Valencią i niewykluczone, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dostaną w ich trakcie sporo minut na murawie. Kampania 25/26 zostanie oficjalnie zakończona 23 maja.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO