Lewandowski i Szczęsny w finale, a tu fatalne wieści z Hiszpanii. Jest afera, Polacy wściekli

Półfinały Pucharu Króla w tym sezonie były niezwykle emocjonujące. Real Madryt do ostatnich minut dogrywki walczył o awans z Realem Sociedad San Sebastian. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:4 i dzięki zwycięstwu z pierwszego meczu był to zwycięski remis dla "Los Blancos". Bramkę na wagę finału zdobył Antonio Rudiger .

W dwumeczu FC Barcelona - Atletico Madryt również padło wiele goli. W pierwszym meczu w Katalonii aż osiem. Spotkanie zakończyło się remisem 4:4. W rewanżu w stolicy Hiszpanii jedynego gola zdobył Ferran Torres . FC Barcelona tym samym dołączyła do Realu Madryt jako drugi finalista.

Wszyscy czekają na final Pucharu Króla. Ta decyzja rozzłościła kibiców wielu krajów

Do meczu pozostało jeszcze 18 dni, ale mimo to afera w związku z nim wybuchła już teraz. Wszystko za sprawą decyzji osób, które, według informacji podanej przez kataloński dziennik "Mundo Deportivo", postanowiły, że spotkanie rozpocznie się o godzinie... 22:00 czasu środkowoeuropejskiego .

Czas ten panuje zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Oznacza to, że mecz pomiędzy Realem Madryt a FC Barcelona w Sewilli zakończy się około północy , pod warunkiem że spotkanie nie zakończy się on remisem.

W przypadku rzutów karnych natomiast mecz może potrwać nawet do ok. 1:00 w nocy. Mimo że będzie to noc z soboty na niedzielę, kibice nie ukrywają swojej wściekłości.