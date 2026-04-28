Lewandowski i Szczęsny w centrum uwagi, głośno o Polakach w Hiszpanii. Decyzja wisi w powietrzu
FC Barcelona jest coraz bliżej przypieczętowania swego triumfu w Primera Division i tym samym sięgnięcia po podwójną koronę w sezonie 25/26, ale już niebawem w klubie trzeba będzie się skupić na innych kwestiach - palącą potrzebą jest bowiem ustabilizowanie składu na kolejną kampanię, a nieodłącznym elementem tego procesu będzie ustalenie przyszłości dwóch Polaków - Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Między innymi ich sprawy wzięła na tapet redakcja "Mundo Deportivo".
FC Barcelona po swym niedawnym triumfie 2:0 nad Getafe i jednoczesnym remisie Realu Madryt z Realem Betis 1:1 zrobiła kolejny krok w stronę sięgnięcia po mistrzostwo Hiszpanii, które byłoby drugim wielkim sukcesem "Blaugrany" w bieżącym sezonie po wygraniu krajowego superpucharu.
W Primera Division czekać nas będzie niebawem naprawdę emocjonujący czas, zwłaszcza, że kwestia tytułu może rozstrzygnąć się w majowym "El Clasico". Tymczasem "Barca" musi już coraz intensywniej myśleć o kwestiach kadrowych na kolejną kampanię...
Sprawie przyjrzała się dokładniej redakcja "Mundo Deportivo" - we wtorkowym wydaniu dziennika na pierwszej stronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski, a wspomniano przy tym też i Wojciecha Szczęsnego.
FC Barcelona w wirze decyzji. Co dalej ze Szczęsnym i Lewandowskim?
"15 kluczowych decyzji" - brzmi tytuł głównego artykułu, autorstwa Fernando Polo i Sergiego Sole. W tekście, udostępnionym również w serwisie internetowym "MD", pod lupę wzięto m.in. przedłużenie umowy Flicka czy potencjalne transfery Juliana Alvareza oraz Alessandro Bastoniego. Oczywiście nie zabrakło też większych rozważań dotyczących Polaków.
"Szczęsny: Jeszcze jeden rok, czy nie?" - zatytułowano sekcję dotyczącą golkipera. "Kontrakt polskiego bramkarza (36 lat) wygasa w 2027 roku, ale klub może go rozwiązać, jeśli zechce. 'Tek' chciałby zostać, ale Barcelona musi zdecydować, czy nie woli nieco młodszego gracza jako zmiennika Joana Garcii" - padło.
"Lewandowski: Presja, czy zostać, czy nie" - napisano z kolei o "RL9". "Barca chce napastnika najwyższej klasy i złożyła obniżoną [finansowo] ofertę Lewandowskiemu (który kończy 38 lat w sierpniu), a ten ma oferty z MLS (Chicago Fire), AC Milan i Juventusu. Wieści o jego decyzji mogą pojawić się w przyszłym tygodniu. Laporta chciałby, żeby został, ale klub musi rozważyć, czy wywierać na niego presję, by przyjął ofertę, czy pozwolić mu odejść, gdy jego kontrakt wygaśnie w czerwcu" - stwierdzono.
Primera Division: Oto rywale Barcelony na końcówkę sezonu
FC Barcelona tymczasem ma do rozegrania w tym sezonie jeszcze pięć meczów - z Osasuną, Realem Madryt, Deportivo Alaves, Realem Betis i Valencią. Czy dla któregoś z Polaków będzie to ostatnia prosta jeśli mowa o karierze w Katalonii?