Lewandowski i Szczęsny nie mają nic do powiedzenia. Prezes nie pozostawił złudzeń. "Mamy zobowiązanie"

FC Barcelona przygotowuje się do sezonu 2025/26. Okazuje się, że już niedługo "Duma Katalonii" może rozegrać jeden z ligowych meczów w Stanach Zjednoczonych. Żadnych wątpliwości w tej sprawie nie zostawił szef LaLiga, Javier Tebas, który udzielił głośnego wywiadu ESPN. - Mamy zobowiązanie, by pewnego dnia zagrać w Miami - stwierdził wprost. Hiszpański "Sport" podkreśla, że szef ligi "dał jasno do zrozumienia, że nadal myśli o umiędzynarodowieniu rozgrywek i przeniesieniu meczu do Stanów Zjednoczonych".