Lewandowski i Szczęsny na językach po efektownym zwycięstwie. Hiszpanie bez złudzeń

Wysokie noty dla Szczęsnego i Lewandowskiego. Hiszpanie komplementują

Hiszpanie mimo tego Szczęsnego ocenili nadspodziewanie wysoko. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" wystawili bowiem Polakowi siódemkę, a jego występ określili mianem "wygodnego". "Przez cały mecz nie miał prawie żadnej pracy. Nie mógł wiele zrobić przy nieuznanej bramce Sergio Gómeza, ponieważ piłka dotknęła Cubarsiego. Pokazał spore bezpieczeństwo, mając piłkę przy nodze. Do tego dołożył kolejne czyste konto " - czytamy w uzasadnieniu.

Według oceniających dla dziennika "Sport" Lewandowski zasłużył na jeszcze wyższą notę, bo Polakowi wystawili oni ósemkę. Jedynie Dani Olmo dostał dziewiątkę. "Na początku meczu był bardzo dobrze pilnowany i czuł się nieco niekomfortowo, ale dzięki dobrej grze plecami do bramki dostał mistrzowskie podanie od Olmo, które zmusiło Elustondo do zejścia z boiska. Pozostawił po sobie przebłyski geniuszu i nie przegapił okazji do strzelenia gola, odbijając strzał z dystansu Araujo. Mógł dołożyć drugą bramkę po świetnym dośrodkowaniu Lamine'a, ale jego strzał głową poszybował nad poprzeczką" - czytamy w uzasadnieniu.