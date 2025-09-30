Lewandowski i Szczęsny na boisku, a na trybunach… on. Zrobi się gorąco

FC Barcelona zaczęła swoje zmagania w bieżącej edycji Ligi Mistrzów od rywalizacji z Newcastle United, która dla podopiecznych trenera Hansiego Flicka skończyła się triumfem 2:1.

Nie ujmując nic "Srokom", teraz przed "Blaugraną" jeszcze trudniejsze zadanie w Champions League - starcie z zespołem PSG, obrońcami tytułu. Do spotkania dojdzie na Estadi Olimpic na barcelońskim wzgórzu Montjuic, a współzawodnictwo z poziomu trybun obejrzy... niespodziewany gość.

Luis Figo odwiedzi Barcelonę. Na trybunach Estadi Olimpic może się zrobić gorąco

Jak bowiem informuje "Diario Sport" na stadionie ma być bowiem obecny nie kto inny jak Luis Figo - Portugalczyk tym samym pojawi się na meczu w stolicy Katalonii po raz pierwszy od 2009 roku, kiedy to był jeszcze zawodnikiem Interu Mediolan. Wszystko to w ramach jego pracy jako ambasador UEFA.

Te odwiedziny bez dwóch zdań nie umkną uwadze kibicom "Barcy", którzy wciąż pamiętają Figo jego transfer z FCB do Realu Madryt w 2000 roku - dawna piłkarska gwiazda to dla nich do dziś symbol wielkiego zdrajcy. Przekonamy się, czy fani niebawem przypomną jakoś 52-latkowi jego dawne - z ich perspektywy - przewiny.

FC Barcelona powalczy z PSG. Szczęsny i Lewandowski zmierzą się z bardzo mocnym rywalem

Spotkanie FC Barcelona - PSG rozpocznie się 1 października równo o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się tutaj.

W pierwszym składzie "Dumy Katalonii" praktycznie na sto procent pojawi się Wojciech Szczęsny, zastępujący kontuzjowanego Joana Garcię. Bardzo prawdopodobny od pierwszej minuty jest też występ Roberta Lewandowskiego, który ostatnio błyszczy strzelecką formą.

