Lewandowski i Szczęsny już się pożegnali. Zwrot w Barcelonie. Nie mogą już ukrywać

Damian Okła

FC Barcelona w nowy sezon weszła z przytupem. Podopieczni Hansiego Flicka dość łatwo poradzili sobie w pierwszej kolejce z Mallorcą i kibice mogli być zadowoleni z postawy piłkarzy. Tego samego nie powiedzą natomiast o sytuacji związanej z budową Camp Nou. Część stadionu miała być dostępna dla fanów już we wrześniu, ale kolejne wieści są dla kibiców Barcelony kolejnym ciosem. Powrót na legendarny obiekt wciąż się oddala.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
Budowa nowego Camp Nou to największy projekt ostatnich lat w Barcelonie. Stary stadion został zrównany z ziemią, ale w tym samym miejscu wyrosła już część nowego domu Dumy Katalonii. W sieci pojawiają się kolejne nagrania z budowy Camp Nou i nawet one potwierdzają, że będzie to obiekt godny klubu, jakim jest FC Barcelona. Jednak powstawanie stadionu można odnieść do całej sytuacji w Blaugranie. Więcej jest obietnic niż faktycznych działań.

Piłkarze od dłuższego czasu byli skazani na grę na Montjuic. Stadion olimpijski, choć położony w pięknym miejscu i wciąż funkcjonalny, nie jest obiektem typowo piłkarskim, a w dodatku nie może pomieścić tylu fanów, ile mogłoby się zmieścić nawet na części Camp Nou. Pożegnanie z Montjuic, w którym udział brali wszyscy piłkarze Blaugrany z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na czele, nastąpiło pod koniec ubiegłego sezonu. Wiele wskazuje na to, że jednak przedwcześnie.

    Problemy FC Barcelona. Powrót na Camp Nou się oddala

    Już od jakiegoś czasu pojawiają się sygnały, że Barcelona nie wróci w połowie września na swój docelowy obiekt. Pierwszym meczem na Camp Nou miała być rywalizacja z Valencią. Z Hiszpanii dochodzą głosy, że klub szuka już wariantów ratunkowych i rozważanych jest kilka opcji. Wszystko przez kolejne opóźnienia na budowie stadionu, które wydają się nie mieć końca. Barcelona ma jednak inny problem, który będzie dotyczył kilku kolejnych miesięcy.

      UEFA wymaga bowiem zadeklarowania stadionu na poszczególne fazy rozgrywek. I między innymi dlatego gra w Lidze Mistrzów na Camp Nou w fazie ligowej wydaje się mało prawdopodobna. Potwierdzają to doniesienia "Barca Universal". Z wpisów w mediach społecznościowych wynika, że Blaugrana szykuje się na rozegranie czterech domowych meczów w fazie ligowej na Montjuic.

      "Wszystko wskazuje na to, że Barcelona poinformuje UEFA, że fazę ligową Ligi Mistrzów rozegra na stadionie Montjuic" - brzmi wpis na platformie "X", powołujący się na informacje przekazane w programie "El Partidazo de COPE". Byłby to kolejny cios dla i tak kruchych finansów Barcelony, bo wpływy z biletów będą przez kolejną wyprowadzkę mniejszą. Co jednak najgorsze dla fanów Dumy Katalonii, nie jest jasne, kiedy tak naprawdę zawodnicy ponownie pojawią się na Camp Nou.

